قفصة: شاب يحاول الانتحار حرقا

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

أقدم عشية اليوم شاب يبلغ حوالي 20 سنة من العمر على محاولة الانتحار بعد أن اضرم النار في جسده وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي العلاج وتبين حسب مصادر طبي أنه أصيب بجروح من الدرجة الأولى والثانية وقد تعهدت إحدى الفرق الأمنية بالموضوع وبعد استشارة النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي من أجل للكشف عن ملابسات الحادث.