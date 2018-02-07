الكنزاري يتراجع عن اتفاقه مع الملعب القابسي

تراجع ماهر الكنزاري عن قراره بالعودة للإشراف على تدريب فريق الملعب القابسي، لخلافة خالد بن يحيى الذي التحق بالترجي الرياضي التونسي.

واتفق الكنزاري أمس مع صابر الجماعي رئيس الملعب القابسي، على العودة مجددًا بعد الموافقة أيضًا على صرف مستحقاته المتأخرة، لكن الكنزاري تراجع فجأة، اليوم الأربعاء، واعتذر رسميًا لرئيس النادي، مؤكدًا له أنه لا يمكنه إعادة التجربة لعدة اعتبارات.

واختارت إدارة الملعب القابسي إعادة ماهر الكنزاري، رغم استقالته من تدريب الفريق في ديسمبر الماضي، لكن انسحاب خالد بن يحيى فرض على النادي الاستنجاد بالكنزاري، لأن قانون الاتحاد التونسي لكرة القدم، لا يسمح لأي فريق بالتعاقد مع أكثر من 3 مدربين في الموسم.

وقد استوفى فريق قابس حقه في تغيير المدربين، بما أنه كان تعاقد في بداية الموسم مع الفرنسي جيرار بوشار، ثم خلفه ماهر الكنزاري، وأخيرًا خالد بن يحيى.

كما تواصل مسؤولو الملعب القابسي مع المدرب السابق للملعب التونسي، محمد الكوكي، للبحث عن صيغة جديدة للتعاقد معه، إلا أنه اعتذر عن قبول العرض، وهو ما دفع إدارة القابسي لإسناد مهمة الفريق للمدرب المساعد، وليد الشتاوي.

المصدر: كووورة