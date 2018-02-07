الكنزاري يتراجع عن اتفاقه مع الملعب القابسي

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تراجع ماهر الكنزاري عن قراره بالعودة للإشراف على تدريب فريق الملعب القابسي، لخلافة خالد بن يحيى الذي التحق بالترجي الرياضي التونسي.
واتفق الكنزاري أمس مع صابر الجماعي رئيس الملعب القابسي، على العودة مجددًا بعد الموافقة أيضًا على صرف مستحقاته المتأخرة، لكن الكنزاري تراجع فجأة، اليوم الأربعاء، واعتذر رسميًا لرئيس النادي، مؤكدًا له أنه لا يمكنه إعادة التجربة لعدة اعتبارات.
واختارت إدارة الملعب القابسي إعادة ماهر الكنزاري، رغم استقالته من تدريب الفريق في ديسمبر الماضي، لكن انسحاب خالد بن يحيى فرض على النادي الاستنجاد بالكنزاري، لأن قانون الاتحاد التونسي لكرة القدم، لا يسمح لأي فريق بالتعاقد مع أكثر من 3 مدربين في الموسم.
وقد استوفى فريق قابس حقه في تغيير المدربين، بما أنه كان تعاقد في بداية الموسم مع الفرنسي جيرار بوشار، ثم خلفه ماهر الكنزاري، وأخيرًا خالد بن يحيى.
كما تواصل مسؤولو الملعب القابسي مع المدرب السابق للملعب التونسي، محمد الكوكي، للبحث عن صيغة جديدة للتعاقد معه، إلا أنه اعتذر عن قبول العرض، وهو ما دفع إدارة القابسي لإسناد مهمة الفريق للمدرب المساعد، وليد الشتاوي.
تراجع ماهر الكنزاري عن قراره بالعودة للإشراف على تدريب فريق الملعب القابسي، لخلافة خالد بن يحيى الذي التحق بالترجي الرياضي التونسي.
واتفق الكنزاري أمس مع صابر الجماعي رئيس الملعب القابسي، على العودة مجددًا بعد الموافقة أيضًا على صرف مستحقاته المتأخرة، لكن الكنزاري تراجع فجأة، اليوم الأربعاء، واعتذر رسميًا لرئيس النادي، مؤكدًا له أنه لا يمكنه إعادة التجربة لعدة اعتبارات.
واختارت إدارة الملعب القابسي إعادة ماهر الكنزاري، رغم استقالته من تدريب الفريق في ديسمبر الماضي، لكن انسحاب خالد بن يحيى فرض على النادي الاستنجاد بالكنزاري، لأن قانون الاتحاد التونسي لكرة القدم، لا يسمح لأي فريق بالتعاقد مع أكثر من 3 مدربين في الموسم.
وقد استوفى فريق قابس حقه في تغيير المدربين، بما أنه كان تعاقد في بداية الموسم مع الفرنسي جيرار بوشار، ثم خلفه ماهر الكنزاري، وأخيرًا خالد بن يحيى.
كما تواصل مسؤولو الملعب القابسي مع المدرب السابق للملعب التونسي، محمد الكوكي، للبحث عن صيغة جديدة للتعاقد معه، إلا أنه اعتذر عن قبول العرض، وهو ما دفع إدارة القابسي لإسناد مهمة الفريق للمدرب المساعد، وليد الشتاوي.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018