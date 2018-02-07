وفاة أحد أفراد طاقم المروحية العسكرية التي سقطت اليوم

أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وفاة أحد أفراد طاقم المروحية العسكرية التي سقطت اليوم الأربعاء أثناء إقلاعها بالقاعدة العسكرية ببوفيشة.

وكان الوسلاتى، قد أفاد في وقت سابق بأنه تم نقل 3 افراد من طاقم المروحية إلى المستشفى الجهوي بنابل.

من جهته أكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق ل"وات"بالجهة ، أن الحالة الصحية للعسكريين الاثنين "ما تزال حرجة نوعا ما" ، على حد تعبيره، بعد ان اصيبا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الحادث الذي جد اليوم قد اسفر عن وفاة عسكري عمره 41 سنة وهو اصيل مدينة تالة وعن اصابة اثنين من مواليد 1979 و 1981 اصيلي تونس وسليانة.

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