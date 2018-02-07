فيفا يؤكد شكوى نيمار ضد برشلونة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم تقدم النجم البرازيلي نيمار جونيور بشكوى ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني بسبب رفض البارسا دفع مكافأة تجديد عقده.

ويطالب نجم السيسلساو النادي الكتالوني بحوالي 30 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده مع البلوجرانا، الا أن إدارة برشلونة ترفض الاستجابة لطلبه بحجة انه لم يلتزم بالتعاقد لنهايته، ورحل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وفي هذا الصدد قال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "لا يزال الفيفا ينظر في شكوى نيمار بشأن المكافأة غير المدفوعة له عندما كان لاعبا لبرشلونة".وأضاف "القضية ما زالت معلقة".

ونجح سان جيرمان في ضم نيمار بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة المقدر بـ222 مليون يورو.

وكالات