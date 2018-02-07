انخفاض قياسي في مخالفات استعمال السيارات الادارية

-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال بداية شهر فيفري الجاري انخفاضا قياسيا وصل لأوّل مرّة إلى حدود 2,8 % وذلك على إثر شروع الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، ابتداء من غرة ديسمبر 2017 في تطبيق الخطايا المالية على المخالفين لتراتيب الاستعمال تفعيلا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وقد تمّ ابتداء من غرة ديسمبر 2017 وإلى حدّ الأسبوع الأوّل من شهر فيفري 2018 مراقبة 5387 سيّارة إدارية وتسجيل 247 مخالفة أي بنسبة مخالفات تقدّر بـ 4,5 % مقابل 4,8 % كمعدّل لسنة 2017 و7,3 % كمعدّل سنوي لسنة 2016.
وتذكّر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجدّدا كافة المستعملين بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى مساءلتهم إداريّا، كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.
شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال بداية شهر فيفري الجاري انخفاضا قياسيا وصل لأوّل مرّة إلى حدود 2,8 % وذلك على إثر شروع الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، ابتداء من غرة ديسمبر 2017 في تطبيق الخطايا المالية على المخالفين لتراتيب الاستعمال تفعيلا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وقد تمّ ابتداء من غرة ديسمبر 2017 وإلى حدّ الأسبوع الأوّل من شهر فيفري 2018 مراقبة 5387 سيّارة إدارية وتسجيل 247 مخالفة أي بنسبة مخالفات تقدّر بـ 4,5 % مقابل 4,8 % كمعدّل لسنة 2017 و7,3 % كمعدّل سنوي لسنة 2016.
وتذكّر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجدّدا كافة المستعملين بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى مساءلتهم إداريّا، كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018