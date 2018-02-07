انخفاض قياسي في مخالفات استعمال السيارات الادارية

شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال بداية شهر فيفري الجاري انخفاضا قياسيا وصل لأوّل مرّة إلى حدود 2,8 % وذلك على إثر شروع الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، ابتداء من غرة ديسمبر 2017 في تطبيق الخطايا المالية على المخالفين لتراتيب الاستعمال تفعيلا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.

وقد تمّ ابتداء من غرة ديسمبر 2017 وإلى حدّ الأسبوع الأوّل من شهر فيفري 2018 مراقبة 5387 سيّارة إدارية وتسجيل 247 مخالفة أي بنسبة مخالفات تقدّر بـ 4,5 % مقابل 4,8 % كمعدّل لسنة 2017 و7,3 % كمعدّل سنوي لسنة 2016.

وتذكّر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجدّدا كافة المستعملين بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى مساءلتهم إداريّا، كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.