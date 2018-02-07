قفصة: وقفة احتجاجية لأعوان الشيمينو

مكتب قفصة- الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني

نفذ صباح اليوم عمال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية لمحطة الارتال بالقصر وقفة احتجاجية على خلفية توقف النشاط بمختلف المحطات نتيجة لغلق الخط الرابط بين قفصة وصفاقس على مستوى منزل بوزيان والاعتصامات بالحوض المنجمي وهو ما أدى إلى شلل تام لقطارات شحن الفسفاط منذ شهر ديسمبر اضافة الى توقف قطار المسافرين وحرمان أهالي الجهة وابناء الشيمينو من النقل الحديدي وقد طالب العمال بضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لإنقاذ الشركة من الوضعية الصعبة التي تمر بها ووضع حد نهائي لاعتماد الشاحنات لنقل الفسفاط التي زادت من متاعب الشركة.