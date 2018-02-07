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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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السفير الأمريكي يؤدي زيارة الى ولاية قفصة
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الأولى
السفير الأمريكي يؤدي زيارة الى ولاية قفصة
07 فيفري 2018 | 14:50

مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني

أدى صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد "دانيال روبنستين" زيارة إلى ولاية قفصة وقد جمعته ندوة صحفية بممثلي وسائل الاعلام بالجهة وذلك بمقر مركز الولاية حيث أكد السفير الأمريكي ان بلاده ملتزمة بمواصلة دعم تونس اقتصاديا والعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن من اهتمامات بلاده المساهمة في تطوير الإقتصاد التونسي وذلك في سياق تنفيذ برامج متفق عليها خاصة في مجال تشجيع الإستثمار الخاص.

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الأولى
السفير الأمريكي يؤدي زيارة الى ولاية قفصة
07 فيفري 2018 | 14:50

مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني

أدى صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد "دانيال روبنستين" زيارة إلى ولاية قفصة وقد جمعته ندوة صحفية بممثلي وسائل الاعلام بالجهة وذلك بمقر مركز الولاية حيث أكد السفير الأمريكي ان بلاده ملتزمة بمواصلة دعم تونس اقتصاديا والعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن من اهتمامات بلاده المساهمة في تطوير الإقتصاد التونسي وذلك في سياق تنفيذ برامج متفق عليها خاصة في مجال تشجيع الإستثمار الخاص.

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وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
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خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
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