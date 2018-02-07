السفير الأمريكي يؤدي زيارة الى ولاية قفصة

مكتب قفصة- الشروق أون لاين- عبد الملك زعلاني

أدى صباح اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد "دانيال روبنستين" زيارة إلى ولاية قفصة وقد جمعته ندوة صحفية بممثلي وسائل الاعلام بالجهة وذلك بمقر مركز الولاية حيث أكد السفير الأمريكي ان بلاده ملتزمة بمواصلة دعم تونس اقتصاديا والعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن من اهتمامات بلاده المساهمة في تطوير الإقتصاد التونسي وذلك في سياق تنفيذ برامج متفق عليها خاصة في مجال تشجيع الإستثمار الخاص.