تطاوين: نقص طب الاختصاص في أمراض العيون بالمستشفى الجهوي

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تتواصل في ولاية تطاوين معاناة المصابين بأمراض العيون ولا سيما محدودي الدخل والمعوزين منهم، في ظل غياب طب الاختصاص بالمستشفى الجهوي، ووجود طبيب وحيد يعمل في القطاع الخاص، بالإضافة الى ما للمناخ الجاف وشديد الغبار والتربة بالجهة من دور في زيادة عدد مرضى العيون.
وقد ارتأت وزارة الصحة الى حل ظرفي يتمثل في جلب أطباء من ولايات اخرى يتقاضون راتبهم من الصندوق الخاص لدعم طب الاختصاص في المناطق البعيدة والمهمشة، ويتناوب الاطباء في معالجة المرضى الذين غالبا ما يكونون في حاجة الى المتابعة الطبية خاصة عند الجراحة وغيرها من الحالات.
وذكر المدير الجهوي للصحة ابراهيم غرغار في تصريح لـ(وات)، أن "طبيبا مختصا في أمراض العيون يزور حاليا المنطقة لإجراء العيادة أربعة ايّام بداية كل شهر ومثلها اخر الشهر"، واضاف ان "إدارة المستشفى حددت عدد 35 حالة مرضية في كل يوم"، وهو ما يمثل جزءا بسيطا من المرضى الذين يضطرون للتوجه الى المستشفى فجرا منذ الخامسة صباحا للحصول على رقم يمكنهم من التسجيل للعيادة وذلك في ظروف مناخية قاسية والانتظار وقوفا امام الأبواب المغلقة للعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي"، وفق ما عاينه مراسل (وات) اليوم الاربعاء.
وأشار كثيرون، في تصريحات متطابقة لـ(وات) الى ان "تنظيم القوافل الصحية والاستفادة من الصندوق الخاص لدعم طب الاختصاص وتشريك نادي البصر، أصبحت غير كافية ولا بد من الاستعانة بالطب العسكري والإسراع بفتح المصحة العسكرية بتطاوين للمدنيين، وفتح عيادات طب العيون فيها".
تتواصل في ولاية تطاوين معاناة المصابين بأمراض العيون ولا سيما محدودي الدخل والمعوزين منهم، في ظل غياب طب الاختصاص بالمستشفى الجهوي، ووجود طبيب وحيد يعمل في القطاع الخاص، بالإضافة الى ما للمناخ الجاف وشديد الغبار والتربة بالجهة من دور في زيادة عدد مرضى العيون.
وقد ارتأت وزارة الصحة الى حل ظرفي يتمثل في جلب أطباء من ولايات اخرى يتقاضون راتبهم من الصندوق الخاص لدعم طب الاختصاص في المناطق البعيدة والمهمشة، ويتناوب الاطباء في معالجة المرضى الذين غالبا ما يكونون في حاجة الى المتابعة الطبية خاصة عند الجراحة وغيرها من الحالات.
وذكر المدير الجهوي للصحة ابراهيم غرغار في تصريح لـ(وات)، أن "طبيبا مختصا في أمراض العيون يزور حاليا المنطقة لإجراء العيادة أربعة ايّام بداية كل شهر ومثلها اخر الشهر"، واضاف ان "إدارة المستشفى حددت عدد 35 حالة مرضية في كل يوم"، وهو ما يمثل جزءا بسيطا من المرضى الذين يضطرون للتوجه الى المستشفى فجرا منذ الخامسة صباحا للحصول على رقم يمكنهم من التسجيل للعيادة وذلك في ظروف مناخية قاسية والانتظار وقوفا امام الأبواب المغلقة للعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي"، وفق ما عاينه مراسل (وات) اليوم الاربعاء.
وأشار كثيرون، في تصريحات متطابقة لـ(وات) الى ان "تنظيم القوافل الصحية والاستفادة من الصندوق الخاص لدعم طب الاختصاص وتشريك نادي البصر، أصبحت غير كافية ولا بد من الاستعانة بالطب العسكري والإسراع بفتح المصحة العسكرية بتطاوين للمدنيين، وفتح عيادات طب العيون فيها".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018