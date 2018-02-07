أساتذة جامعيون يطالبون في تجمع احتجاجي أمام مجلس النواب باحترام سلم التأجير

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نفذ بضع مئات من الأساتذة الجامعيين اليوم الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو تجمعا احتجاجيا، دعا اليه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، طالبوا خلاله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحترام سلم التأجير. ورفع الأساتذة الجامعيون الوافدون من عدة مؤسسات جامعية بالبلاد خلال هذا التحرك، شعارات تدعو الى تطبيق القانون في تأجير الأساتذة الدكاترة، وتوفير الاعتمادات الكافية للنهوض بالجامعة التونسية وبالبحث العلمي.
وندد المحتجون بما اعتبروه" انتهاج الوزارة لأسلوب التهديد في التعاطي مع مطالبهم"، وذلك على خلفية اعلان وزير التعليم العالي سليم خلبوس اعتماد آلية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين منذ غرة جانفي 2018.
وقال منسق "اجابة"، نجم الدين جويدة، ان تنظيم "وقفة الغضب" يندرج في اطار تواصل الحراك الاحتجاجي الذي يقوم به الأساتذة الجامعيون لحمل الوزارة على تطبيق القانون في الالتزام بسلم التأجير. وأكد في تصريح لـ(وات)، اعتزام الاتحاد العودة الى قواعده يوم 20 فيفري المقبل لتحديد أشكال نضال أكثر تصعيدا في حال عدم استجابة وزارة التعليم العالي الى مطالب الأساتذة الجامعيين ، ملمحا أن هذه الأشكال النضالية ستشمل تنفيذ الاضراب العام أو اعلان العصيان.
وأعلن في المقابل، عن أن منظمته قد أجرت اتصالات مع كافة الكتل النيابية بمجلس النواب لابلاغهم بمطالب الأساتذة الجامعيين، مضيفا بأن ممثلين عن اجابة سيلتقون صباح غد الخميس بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان لابلاغها صوت الأساتذة والجامعيين.
وسجلت هذه الوقفة حضور، بعض نواب الشعب من بينهم النائب علي بالأخوة الذي أكد دعمه للأساتذة الجامعيين في تحركهم الاحتجاجي، مشيرا، الى أن الجامعة التونسية تخسر نسبة كبيرة من كفاءاتها العلمية في وقت تتهافت فيه الدول الأجنبية على جذب هذه الكفاءات للتدريس لدى جامعاتها.
واستقبل النائبان بمجلس نواب الشعب عن كتلة آفاق كريم الهلالي وهاجر بن الشيخ أحمد، وفدا من الأساتذة الجامعيين، وأفادت هاجر بن الشيخ أحمد قبيل اللقاء لـ(وات)، بأن نواب آفاق سيستعمون أثناء الاجتماع الى مطالب الأساتذة الجامعيين.
وأكد كريم الهلالي من جانبه، أن الاستماع الى هؤلاء الأساتذة يندرج في اطار جهود وساطة لإيجاد حل لغياب الحوار الذي وسم العلاقة مؤخرا بين الأساتذة الجامعيين والوزارة.
نفذ بضع مئات من الأساتذة الجامعيين اليوم الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو تجمعا احتجاجيا، دعا اليه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، طالبوا خلاله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحترام سلم التأجير. ورفع الأساتذة الجامعيون الوافدون من عدة مؤسسات جامعية بالبلاد خلال هذا التحرك، شعارات تدعو الى تطبيق القانون في تأجير الأساتذة الدكاترة، وتوفير الاعتمادات الكافية للنهوض بالجامعة التونسية وبالبحث العلمي.
وندد المحتجون بما اعتبروه" انتهاج الوزارة لأسلوب التهديد في التعاطي مع مطالبهم"، وذلك على خلفية اعلان وزير التعليم العالي سليم خلبوس اعتماد آلية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين منذ غرة جانفي 2018.
وقال منسق "اجابة"، نجم الدين جويدة، ان تنظيم "وقفة الغضب" يندرج في اطار تواصل الحراك الاحتجاجي الذي يقوم به الأساتذة الجامعيون لحمل الوزارة على تطبيق القانون في الالتزام بسلم التأجير. وأكد في تصريح لـ(وات)، اعتزام الاتحاد العودة الى قواعده يوم 20 فيفري المقبل لتحديد أشكال نضال أكثر تصعيدا في حال عدم استجابة وزارة التعليم العالي الى مطالب الأساتذة الجامعيين ، ملمحا أن هذه الأشكال النضالية ستشمل تنفيذ الاضراب العام أو اعلان العصيان.
وأعلن في المقابل، عن أن منظمته قد أجرت اتصالات مع كافة الكتل النيابية بمجلس النواب لابلاغهم بمطالب الأساتذة الجامعيين، مضيفا بأن ممثلين عن اجابة سيلتقون صباح غد الخميس بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان لابلاغها صوت الأساتذة والجامعيين.
وسجلت هذه الوقفة حضور، بعض نواب الشعب من بينهم النائب علي بالأخوة الذي أكد دعمه للأساتذة الجامعيين في تحركهم الاحتجاجي، مشيرا، الى أن الجامعة التونسية تخسر نسبة كبيرة من كفاءاتها العلمية في وقت تتهافت فيه الدول الأجنبية على جذب هذه الكفاءات للتدريس لدى جامعاتها.
واستقبل النائبان بمجلس نواب الشعب عن كتلة آفاق كريم الهلالي وهاجر بن الشيخ أحمد، وفدا من الأساتذة الجامعيين، وأفادت هاجر بن الشيخ أحمد قبيل اللقاء لـ(وات)، بأن نواب آفاق سيستعمون أثناء الاجتماع الى مطالب الأساتذة الجامعيين.
وأكد كريم الهلالي من جانبه، أن الاستماع الى هؤلاء الأساتذة يندرج في اطار جهود وساطة لإيجاد حل لغياب الحوار الذي وسم العلاقة مؤخرا بين الأساتذة الجامعيين والوزارة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018