الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية جهود استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية جهود استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة
07 فيفري 2018 | 14:17

أكد وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الإربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مواصلة بذل كلّ الجهود لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة، في قائمات لا تراعي الخصوصيات الإقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها.

وأفاد الجهيناوي، بأنه قدّم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج زيارته إلى بروكسال يوم الإثنين 5 فيفري الجاري، ولقائه بفديريكا موغريني الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي تناول سبل تعزيز دعم الإتحاد الأوروبي لتونس في مسار إنتقالها الديمقراطي.

كما تطرّق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى متانة العلاقات الأخوية التونسية الجزائرية، والتي سيمثّل إحياء البلدين للذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف غدا الخميس، مناسبة لمزيد تعزيزها.

تقرؤون أيضا
المزيد من الأخبار...
الأولى
رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية جهود استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة
07 فيفري 2018 | 14:17

أكد وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الإربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مواصلة بذل كلّ الجهود لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة، في قائمات لا تراعي الخصوصيات الإقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها.

وأفاد الجهيناوي، بأنه قدّم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج زيارته إلى بروكسال يوم الإثنين 5 فيفري الجاري، ولقائه بفديريكا موغريني الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي تناول سبل تعزيز دعم الإتحاد الأوروبي لتونس في مسار إنتقالها الديمقراطي.

كما تطرّق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى متانة العلاقات الأخوية التونسية الجزائرية، والتي سيمثّل إحياء البلدين للذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف غدا الخميس، مناسبة لمزيد تعزيزها.

تقرؤون أيضا
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿