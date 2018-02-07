رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية جهود استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة

أكد وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الإربعاء بقصر قرطاج، مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مواصلة بذل كلّ الجهود لاستبعاد تونس من التصنيفات الظالمة، في قائمات لا تراعي الخصوصيات الإقتصادية لتونس والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها.

وأفاد الجهيناوي، بأنه قدّم عرضا لرئيس الدولة حول نتائج زيارته إلى بروكسال يوم الإثنين 5 فيفري الجاري، ولقائه بفديريكا موغريني الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي تناول سبل تعزيز دعم الإتحاد الأوروبي لتونس في مسار إنتقالها الديمقراطي.

كما تطرّق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى متانة العلاقات الأخوية التونسية الجزائرية، والتي سيمثّل إحياء البلدين للذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف غدا الخميس، مناسبة لمزيد تعزيزها.