الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الشاعرة فاتن الحفيان تصدر كتابا عن الطيب التريكي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الثقافي
الشاعرة فاتن الحفيان تصدر كتابا عن الطيب التريكي
07 فيفري 2018 | 14:08

الشروق - مكتب صفاقس – رابح المجبري

عاشت مدينة صفاقس مؤخرا على وقع الاحتفاء بالكتاب الحدث الذي أصدرته الشاعرة الأستاذة فاتن الحفيان حول الكاتب التونسي الكبير الطيب التريكي بعد اكثر من عام على وفاته تحت عنوان "الطيب التريكي.. نضال مرب مسيرة أديب متعدد..

ويعد هذا الإصدار لمسة وفاء من كاتبته لرجل الدولة والكاتب الطيب التريكي الذي ترك بصمات فكرية وابداعية وحتى اجتماعية طوال مسيرة زاخرة بالعطاء انطلقت من مسقط رأسه بعقارب مرورا بصفاقس ووصولا إلى العاصمة.

وقد تم تقديم الكتاب الحدث بمركب الجموسي مؤخرا بحضور غفير من الكتاب والاعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في عقارب وصفاقس إلى جانب حضور أفراد من عائلة الكاتب المحتفى به.

وإلى جانب محتواه القيم يعتبر هذا الكتاب لمسة وفاء من الأستاذة فاتن لمرب واب كان له السبق في تمويل ملتقى أدبي لسنوات بمسقط رأسه بعقارب وكانت تنسق فقراته فاتن الحفيان كل سنة صحبة بعض المبدعين من الجهة .

تقرؤون أيضا
عروض اليوم
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".
المزيد >>
بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع...
المزيد >>
لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف...
المزيد >>
بسبب أغنية «سيدي منصور»:قاسم كافي ينتقد بشدة صابر الرباعي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انتقد بشدة الفنان قاسم كافي الفنان صابر الرباعي على خلفية حذف هذا الاخير مقطع «بابا بحري» من الاغنية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
الشاعرة فاتن الحفيان تصدر كتابا عن الطيب التريكي
07 فيفري 2018 | 14:08

الشروق - مكتب صفاقس – رابح المجبري

عاشت مدينة صفاقس مؤخرا على وقع الاحتفاء بالكتاب الحدث الذي أصدرته الشاعرة الأستاذة فاتن الحفيان حول الكاتب التونسي الكبير الطيب التريكي بعد اكثر من عام على وفاته تحت عنوان "الطيب التريكي.. نضال مرب مسيرة أديب متعدد..

ويعد هذا الإصدار لمسة وفاء من كاتبته لرجل الدولة والكاتب الطيب التريكي الذي ترك بصمات فكرية وابداعية وحتى اجتماعية طوال مسيرة زاخرة بالعطاء انطلقت من مسقط رأسه بعقارب مرورا بصفاقس ووصولا إلى العاصمة.

وقد تم تقديم الكتاب الحدث بمركب الجموسي مؤخرا بحضور غفير من الكتاب والاعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في عقارب وصفاقس إلى جانب حضور أفراد من عائلة الكاتب المحتفى به.

وإلى جانب محتواه القيم يعتبر هذا الكتاب لمسة وفاء من الأستاذة فاتن لمرب واب كان له السبق في تمويل ملتقى أدبي لسنوات بمسقط رأسه بعقارب وكانت تنسق فقراته فاتن الحفيان كل سنة صحبة بعض المبدعين من الجهة .

تقرؤون أيضا
عروض اليوم
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".
المزيد >>
بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع...
المزيد >>
لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف...
المزيد >>
بسبب أغنية «سيدي منصور»:قاسم كافي ينتقد بشدة صابر الرباعي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انتقد بشدة الفنان قاسم كافي الفنان صابر الرباعي على خلفية حذف هذا الاخير مقطع «بابا بحري» من الاغنية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿