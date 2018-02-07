الشاعرة فاتن الحفيان تصدر كتابا عن الطيب التريكي

الشروق - مكتب صفاقس – رابح المجبري

عاشت مدينة صفاقس مؤخرا على وقع الاحتفاء بالكتاب الحدث الذي أصدرته الشاعرة الأستاذة فاتن الحفيان حول الكاتب التونسي الكبير الطيب التريكي بعد اكثر من عام على وفاته تحت عنوان "الطيب التريكي.. نضال مرب مسيرة أديب متعدد..

ويعد هذا الإصدار لمسة وفاء من كاتبته لرجل الدولة والكاتب الطيب التريكي الذي ترك بصمات فكرية وابداعية وحتى اجتماعية طوال مسيرة زاخرة بالعطاء انطلقت من مسقط رأسه بعقارب مرورا بصفاقس ووصولا إلى العاصمة.

وقد تم تقديم الكتاب الحدث بمركب الجموسي مؤخرا بحضور غفير من الكتاب والاعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في عقارب وصفاقس إلى جانب حضور أفراد من عائلة الكاتب المحتفى به.

وإلى جانب محتواه القيم يعتبر هذا الكتاب لمسة وفاء من الأستاذة فاتن لمرب واب كان له السبق في تمويل ملتقى أدبي لسنوات بمسقط رأسه بعقارب وكانت تنسق فقراته فاتن الحفيان كل سنة صحبة بعض المبدعين من الجهة .