الشاعرة فاتن الحفيان تصدر كتابا عن الطيب التريكي

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الشروق - مكتب صفاقس – رابح المجبري
عاشت مدينة صفاقس مؤخرا على وقع الاحتفاء بالكتاب الحدث الذي أصدرته الشاعرة الأستاذة فاتن الحفيان حول الكاتب التونسي الكبير الطيب التريكي بعد اكثر من عام على وفاته تحت عنوان "الطيب التريكي.. نضال مرب مسيرة أديب متعدد..
ويعد هذا الإصدار لمسة وفاء من كاتبته لرجل الدولة والكاتب الطيب التريكي الذي ترك بصمات فكرية وابداعية وحتى اجتماعية طوال مسيرة زاخرة بالعطاء انطلقت من مسقط رأسه بعقارب مرورا بصفاقس ووصولا إلى العاصمة.
وقد تم تقديم الكتاب الحدث بمركب الجموسي مؤخرا بحضور غفير من الكتاب والاعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في عقارب وصفاقس إلى جانب حضور أفراد من عائلة الكاتب المحتفى به.
وإلى جانب محتواه القيم يعتبر هذا الكتاب لمسة وفاء من الأستاذة فاتن لمرب واب كان له السبق في تمويل ملتقى أدبي لسنوات بمسقط رأسه بعقارب وكانت تنسق فقراته فاتن الحفيان كل سنة صحبة بعض المبدعين من الجهة .
الشروق - مكتب صفاقس – رابح المجبري
عاشت مدينة صفاقس مؤخرا على وقع الاحتفاء بالكتاب الحدث الذي أصدرته الشاعرة الأستاذة فاتن الحفيان حول الكاتب التونسي الكبير الطيب التريكي بعد اكثر من عام على وفاته تحت عنوان "الطيب التريكي.. نضال مرب مسيرة أديب متعدد..
ويعد هذا الإصدار لمسة وفاء من كاتبته لرجل الدولة والكاتب الطيب التريكي الذي ترك بصمات فكرية وابداعية وحتى اجتماعية طوال مسيرة زاخرة بالعطاء انطلقت من مسقط رأسه بعقارب مرورا بصفاقس ووصولا إلى العاصمة.
وقد تم تقديم الكتاب الحدث بمركب الجموسي مؤخرا بحضور غفير من الكتاب والاعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في عقارب وصفاقس إلى جانب حضور أفراد من عائلة الكاتب المحتفى به.
وإلى جانب محتواه القيم يعتبر هذا الكتاب لمسة وفاء من الأستاذة فاتن لمرب واب كان له السبق في تمويل ملتقى أدبي لسنوات بمسقط رأسه بعقارب وكانت تنسق فقراته فاتن الحفيان كل سنة صحبة بعض المبدعين من الجهة .
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018