"حفارة" اللسان الرملي تعاود نشاطها بعد تعطل اكثر من شهرين

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استبشر البحارة بميناء الصيد البحري بقلعة الاندلس من ولاية أريانة بمعاودة نشاط "الحفارة" التي خصصتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمقاومة مشكل الترمل بالميناء بعد تعطلها لاكثر من شهرين وهي التي تؤمن فتح ممرات لفائدة مراكب الصيد للابحار بالمياه العميقة، وفق ما افاد به رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الاسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رضا الطبيب مراسلة (وات).
وبين ذات المصدر، أن "الحفارة، تمكن أكثر من 300 بحار من مزاولة أنشطة الصيد البحري انطلاقا من ميناء قلعة الاندلس الذي يعرف اشكالا طبيعيا يتمثل في وجود لسان رملي يعيق خروج مراكب الصيد ويجبر بحارة المنطقة على الهجرة الى موانئ اخرى مثل حلق الوادي وبنزرت وغار الملح للصيد، وما يسببه ذلك من عناء وخطورة عليهم، فضلا عن تراجع مردود انتاج الاسماك بالجهة لاسباب مرتبطة بالبنية التحتية للميناء".
وكانت "الحفارة" وهي الة تعمل على جهر قنال مدخل مرفا الصيد البحري بقلعة الاندلس قد تعطلت لاكثر من شهرين قبل ان تتم صيانتها واعادة تركيزها على الحامل المائي المخصص لها بالميناء، حيث تم التأكيد خلال اجتماع للبحارة بمعتمدية المكان يوم 29 جانفي المنقضي على اهمية التدخل لاعادة تشغيلها في اقرب الآجال. وأعرب صالح بن محمد (وهو بحار من قلعة الاندلس) ان "تكون الحفارة ناجعة الى حين انطلاق اشغال تهيئة الميناء المقررة قبل موفى السنة الحالية"، في حين شدد محمد علي سلوان (بحار)، على اهمية "الاسراع باستكمال الاجراءات للانطلاق الفعلي في عملية التهيئة للتخلص من مشكل الترمل وتمكين كافة بحارة المنطقة من القيام بالصيد البحري في احسن الظروف".
من جهته، أكد الرئيس الجديد للاتحاد الجهوي للفلاحين كمال بلحاج ان "ملف تهيئة ميناء الصيد البحري بقلعة الاندلس هو من أولويات الاتحاد"، معتبرا أن "المشروع في غاية الاهمية باعتبار ان الفرضية التي تم اختيارها لتكون منطلقا لتهيئة الميناء والاعتمادات المخصصة له (اكثر من 30 مليون دينار) ستمكن من القضاء نهائيا على مشكل الترمل لتعاود المنطقة اشعاعها وتستعيد حركيتها التجارية والترفيهية على مستوى سوق السمك بالميناء والفضاءات المحيطة به فضلا عن تطوير انتاج الصيد البحري بولاية اريانة".
ويعد قطاع الصيد البحري والتربية المائية بولاية اريانة من اهم الانشطة الاقتصادية بالجهة، حيث يمثل الانتاج السنوي خلال سنة 2016، اكثر من 123 طنا منها (5ر14 طنا من انتاج صيد القمبري الملكي، و38 طنا من الرخويات، و71 طنا من الاسماك)، الى جانب توفيره لاكثر من 1000 موطن شغل قار وشبه قار.
استبشر البحارة بميناء الصيد البحري بقلعة الاندلس من ولاية أريانة بمعاودة نشاط "الحفارة" التي خصصتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمقاومة مشكل الترمل بالميناء بعد تعطلها لاكثر من شهرين وهي التي تؤمن فتح ممرات لفائدة مراكب الصيد للابحار بالمياه العميقة، وفق ما افاد به رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الاسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رضا الطبيب مراسلة (وات).
وبين ذات المصدر، أن "الحفارة، تمكن أكثر من 300 بحار من مزاولة أنشطة الصيد البحري انطلاقا من ميناء قلعة الاندلس الذي يعرف اشكالا طبيعيا يتمثل في وجود لسان رملي يعيق خروج مراكب الصيد ويجبر بحارة المنطقة على الهجرة الى موانئ اخرى مثل حلق الوادي وبنزرت وغار الملح للصيد، وما يسببه ذلك من عناء وخطورة عليهم، فضلا عن تراجع مردود انتاج الاسماك بالجهة لاسباب مرتبطة بالبنية التحتية للميناء".
وكانت "الحفارة" وهي الة تعمل على جهر قنال مدخل مرفا الصيد البحري بقلعة الاندلس قد تعطلت لاكثر من شهرين قبل ان تتم صيانتها واعادة تركيزها على الحامل المائي المخصص لها بالميناء، حيث تم التأكيد خلال اجتماع للبحارة بمعتمدية المكان يوم 29 جانفي المنقضي على اهمية التدخل لاعادة تشغيلها في اقرب الآجال. وأعرب صالح بن محمد (وهو بحار من قلعة الاندلس) ان "تكون الحفارة ناجعة الى حين انطلاق اشغال تهيئة الميناء المقررة قبل موفى السنة الحالية"، في حين شدد محمد علي سلوان (بحار)، على اهمية "الاسراع باستكمال الاجراءات للانطلاق الفعلي في عملية التهيئة للتخلص من مشكل الترمل وتمكين كافة بحارة المنطقة من القيام بالصيد البحري في احسن الظروف".
من جهته، أكد الرئيس الجديد للاتحاد الجهوي للفلاحين كمال بلحاج ان "ملف تهيئة ميناء الصيد البحري بقلعة الاندلس هو من أولويات الاتحاد"، معتبرا أن "المشروع في غاية الاهمية باعتبار ان الفرضية التي تم اختيارها لتكون منطلقا لتهيئة الميناء والاعتمادات المخصصة له (اكثر من 30 مليون دينار) ستمكن من القضاء نهائيا على مشكل الترمل لتعاود المنطقة اشعاعها وتستعيد حركيتها التجارية والترفيهية على مستوى سوق السمك بالميناء والفضاءات المحيطة به فضلا عن تطوير انتاج الصيد البحري بولاية اريانة".
ويعد قطاع الصيد البحري والتربية المائية بولاية اريانة من اهم الانشطة الاقتصادية بالجهة، حيث يمثل الانتاج السنوي خلال سنة 2016، اكثر من 123 طنا منها (5ر14 طنا من انتاج صيد القمبري الملكي، و38 طنا من الرخويات، و71 طنا من الاسماك)، الى جانب توفيره لاكثر من 1000 موطن شغل قار وشبه قار.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018