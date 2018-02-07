وفاة عسكري في سقوط مروحية بالقاعدة العسكرية ببوفيشة

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي

شهدت الثكنة العسكرية ببوفيشة اليوم حادثة سقوط مروحية تدريب أسفر عن وفاة عسكري وإصابة اثنين بجروح.

وقد اصطدمت المروحية بشجرة عندما كانوا الجنود يتدربون مما أسفر عن سقوطها، وتسبب الحادث في البداية في إصابة ثلاثة عسكريين كانوا على متن المروحية بجروح، إصابة أحدهم خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى نابل حيث توفي لاحقا.