تالة: إضراب عام حدادا على روحي فقيدتي حريق مبيت اعدادية 25 جويلية

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نفذ أهالي معتمدية تالة في ولاية القصرين، اليوم الإربعاء، بدعوة من الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ومكونات المجتمع المدني والنقابي والسياسي بتالة، اضرابا عاما بيوم، شلت على اثره الحركة وأغلقت بموجبه كافة المؤسسات العمومية والخاصة والمدارس الإبتدائية والمعاهد الإعدادية والثانوية والمحلات التجارية باستثناء الصيدليات والمستشفى المحلي.
ويأتي الاضراب العام حدادا على روحي التلميذتين اللتين قضتا ظهر امس الثلاثاء في الحريق الذي نشب مساء الاثنين بمبيت الفتيات باعدادية 25 جويلية في تالة، واستجابة لحالة الاحتقان لدى الاولياء والتلاميذ وأهالي تالة، واحتجاجا على الأوضاع الكارثية للمبيتات المدرسية والمؤسسات التربوية بالمنطقة، وعلى تدهور وضعها التنموي، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة محمد العربي الحاجي .
وذكر الحاجي، في تصريح لـ(وات) أن "نسبة نجاح الإضراب ناهزت 100 بالمائة، وقد دعمته كافة اطياف المجتمع المدني والأهالي والتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية بتالة وبعدد من المعتمديات المجاورة للمطالبة بالالتفات الى هذه المنطقة المنسية، وضمان العيش الكريم لابنائها، والنظر في التقسيم الاداري لمعتمدية تالة وفي مطلب متساكنيها الملح المتعلق بتحويلها الى ولاية لتسريع وتيرة التنمية بها".
وانظمت على هامش الإضراب مسيرة سلمية حاشدة انطلقت من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بتالة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وتوجهت الى إعدادية 25 جويلية أين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روحي التلميذتين وحدادا على وفاتهما، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي للكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل طرف مخل، فضلا عن المطالبة بنصيب تالة من التنمية.
يشار إلى أنه تم صباح اليوم تشييع جثماني التلميذتين الى مثواهما الأخير بمسقط رأسيهما بمنطقة "البرك" من عمادة زلفان في معتمدية "العيون"، ومنطقة "بولحناش" من معتمدية تالة، وسط حضور حشد من الإطارات الجهوية والمحلية ومن ممثلي المجتمع واهالي الجهة.
نفذ أهالي معتمدية تالة في ولاية القصرين، اليوم الإربعاء، بدعوة من الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ومكونات المجتمع المدني والنقابي والسياسي بتالة، اضرابا عاما بيوم، شلت على اثره الحركة وأغلقت بموجبه كافة المؤسسات العمومية والخاصة والمدارس الإبتدائية والمعاهد الإعدادية والثانوية والمحلات التجارية باستثناء الصيدليات والمستشفى المحلي.
ويأتي الاضراب العام حدادا على روحي التلميذتين اللتين قضتا ظهر امس الثلاثاء في الحريق الذي نشب مساء الاثنين بمبيت الفتيات باعدادية 25 جويلية في تالة، واستجابة لحالة الاحتقان لدى الاولياء والتلاميذ وأهالي تالة، واحتجاجا على الأوضاع الكارثية للمبيتات المدرسية والمؤسسات التربوية بالمنطقة، وعلى تدهور وضعها التنموي، وفق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة محمد العربي الحاجي .
وذكر الحاجي، في تصريح لـ(وات) أن "نسبة نجاح الإضراب ناهزت 100 بالمائة، وقد دعمته كافة اطياف المجتمع المدني والأهالي والتلاميذ والإطارات التربوية والإدارية بتالة وبعدد من المعتمديات المجاورة للمطالبة بالالتفات الى هذه المنطقة المنسية، وضمان العيش الكريم لابنائها، والنظر في التقسيم الاداري لمعتمدية تالة وفي مطلب متساكنيها الملح المتعلق بتحويلها الى ولاية لتسريع وتيرة التنمية بها".
وانظمت على هامش الإضراب مسيرة سلمية حاشدة انطلقت من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بتالة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وتوجهت الى إعدادية 25 جويلية أين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روحي التلميذتين وحدادا على وفاتهما، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي للكشف عن الأسباب الحقيقية لاندلاع هذا الحريق، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل طرف مخل، فضلا عن المطالبة بنصيب تالة من التنمية.
يشار إلى أنه تم صباح اليوم تشييع جثماني التلميذتين الى مثواهما الأخير بمسقط رأسيهما بمنطقة "البرك" من عمادة زلفان في معتمدية "العيون"، ومنطقة "بولحناش" من معتمدية تالة، وسط حضور حشد من الإطارات الجهوية والمحلية ومن ممثلي المجتمع واهالي الجهة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018