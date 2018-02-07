جندوبة: حجز شاحنة محملة بكمية من الادوية

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حجزت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم مساء امس الثلاثاء كمية من الادوية تقدر قيمتها المالية بنحو 15 الف دينار، على متن شاحنة يقودها شاب (في العقد الثالث من العمر) وذلك بمنطقة الرويعي الحدودية، وفق ما اكده مصدر امني مباشر لعملية المراقبة والحجز لـ(وات).
وافاد ذات المصدر ان "كمية الادوية المحجوزة، والتي حرر في شانها محضر نقل سلع خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، والتي كانت محملة في 15 علبة كرتونية، هي ادوية خاصة بعدة امراض مزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم وغيرها".
من جهته، نفى المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس تسجيل او فقدان اية كمية من الادوية الراجعة بالنظر الى المؤسسات العمومية بالجهة، واضاف ان "احالة الرمز المضمن بعلب الادوية على الاختبار كفيل بمعرفة مصدر هذه الادوية المهربة".
حجزت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم مساء امس الثلاثاء كمية من الادوية تقدر قيمتها المالية بنحو 15 الف دينار، على متن شاحنة يقودها شاب (في العقد الثالث من العمر) وذلك بمنطقة الرويعي الحدودية، وفق ما اكده مصدر امني مباشر لعملية المراقبة والحجز لـ(وات).
وافاد ذات المصدر ان "كمية الادوية المحجوزة، والتي حرر في شانها محضر نقل سلع خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، والتي كانت محملة في 15 علبة كرتونية، هي ادوية خاصة بعدة امراض مزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم وغيرها".
من جهته، نفى المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس تسجيل او فقدان اية كمية من الادوية الراجعة بالنظر الى المؤسسات العمومية بالجهة، واضاف ان "احالة الرمز المضمن بعلب الادوية على الاختبار كفيل بمعرفة مصدر هذه الادوية المهربة".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018