جندوبة: حجز شاحنة محملة بكمية من الادوية

حجزت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم مساء امس الثلاثاء كمية من الادوية تقدر قيمتها المالية بنحو 15 الف دينار، على متن شاحنة يقودها شاب (في العقد الثالث من العمر) وذلك بمنطقة الرويعي الحدودية، وفق ما اكده مصدر امني مباشر لعملية المراقبة والحجز لـ(وات).

وافاد ذات المصدر ان "كمية الادوية المحجوزة، والتي حرر في شانها محضر نقل سلع خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، والتي كانت محملة في 15 علبة كرتونية، هي ادوية خاصة بعدة امراض مزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم وغيرها".

من جهته، نفى المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس تسجيل او فقدان اية كمية من الادوية الراجعة بالنظر الى المؤسسات العمومية بالجهة، واضاف ان "احالة الرمز المضمن بعلب الادوية على الاختبار كفيل بمعرفة مصدر هذه الادوية المهربة".