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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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جندوبة: حجز شاحنة محملة بكمية من الادوية
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الأولى
جندوبة: حجز شاحنة محملة بكمية من الادوية
07 فيفري 2018 | 13:04

حجزت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم مساء امس الثلاثاء كمية من الادوية تقدر قيمتها المالية بنحو 15 الف دينار، على متن شاحنة يقودها شاب (في العقد الثالث من العمر) وذلك بمنطقة الرويعي الحدودية، وفق ما اكده مصدر امني مباشر لعملية المراقبة والحجز لـ(وات).

وافاد ذات المصدر ان "كمية الادوية المحجوزة، والتي حرر في شانها محضر نقل سلع خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، والتي كانت محملة في 15 علبة كرتونية، هي ادوية خاصة بعدة امراض مزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم وغيرها".

من جهته، نفى المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس تسجيل او فقدان اية كمية من الادوية الراجعة بالنظر الى المؤسسات العمومية بالجهة، واضاف ان "احالة الرمز المضمن بعلب الادوية على الاختبار كفيل بمعرفة مصدر هذه الادوية المهربة".

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الأولى
جندوبة: حجز شاحنة محملة بكمية من الادوية
07 فيفري 2018 | 13:04

حجزت فرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني بعين دراهم مساء امس الثلاثاء كمية من الادوية تقدر قيمتها المالية بنحو 15 الف دينار، على متن شاحنة يقودها شاب (في العقد الثالث من العمر) وذلك بمنطقة الرويعي الحدودية، وفق ما اكده مصدر امني مباشر لعملية المراقبة والحجز لـ(وات).

وافاد ذات المصدر ان "كمية الادوية المحجوزة، والتي حرر في شانها محضر نقل سلع خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، والتي كانت محملة في 15 علبة كرتونية، هي ادوية خاصة بعدة امراض مزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم وغيرها".

من جهته، نفى المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس تسجيل او فقدان اية كمية من الادوية الراجعة بالنظر الى المؤسسات العمومية بالجهة، واضاف ان "احالة الرمز المضمن بعلب الادوية على الاختبار كفيل بمعرفة مصدر هذه الادوية المهربة".

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
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خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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