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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض الجهات
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الأولى
إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض الجهات
07 فيفري 2018 | 12:54

تمكنت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من الجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.

ففي ولاية صفاقس، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس، من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين عمرهما 20 و28 سنة (يقطنان بمعتمدية بئر علي بن خليفة). وبالتحري معهما ثبت تنزيل أحدهما صورا له حاملا سلاح نوع "كلاشينكوف" وتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تحرض على الإرهاب وتمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وفي العاصمة وعلى إثر توفر معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة يقطن تونس العاصمة والذي اعترف بعد التحري معه، بتبنيه للفكر التكفيري. وبتصفح هاتفه الجوال، تمّ العثور على تدوينات وصور تعمد تنزيلها على حسابه الخاص، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تمجد الإرهاب وتشيد به وتحرض عليه.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة هذا الشخص على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

وفي مدنين إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان، بعنصر تكفيري، (عمره 33 سنة)، يقطن معتمدية جرجيس وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي". ويتواصل هذا الشخص، وفق بلاغ الداخلية، مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

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الأولى
إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض الجهات
07 فيفري 2018 | 12:54

تمكنت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من الجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.

ففي ولاية صفاقس، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس، من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين عمرهما 20 و28 سنة (يقطنان بمعتمدية بئر علي بن خليفة). وبالتحري معهما ثبت تنزيل أحدهما صورا له حاملا سلاح نوع "كلاشينكوف" وتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تحرض على الإرهاب وتمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وفي العاصمة وعلى إثر توفر معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة يقطن تونس العاصمة والذي اعترف بعد التحري معه، بتبنيه للفكر التكفيري. وبتصفح هاتفه الجوال، تمّ العثور على تدوينات وصور تعمد تنزيلها على حسابه الخاص، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تمجد الإرهاب وتشيد به وتحرض عليه.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة هذا الشخص على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

وفي مدنين إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان، بعنصر تكفيري، (عمره 33 سنة)، يقطن معتمدية جرجيس وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي". ويتواصل هذا الشخص، وفق بلاغ الداخلية، مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

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