إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية ببعض الجهات

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تمكنت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من الجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.
ففي ولاية صفاقس، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس، من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين عمرهما 20 و28 سنة (يقطنان بمعتمدية بئر علي بن خليفة). وبالتحري معهما ثبت تنزيل أحدهما صورا له حاملا سلاح نوع "كلاشينكوف" وتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تحرض على الإرهاب وتمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
وفي العاصمة وعلى إثر توفر معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة يقطن تونس العاصمة والذي اعترف بعد التحري معه، بتبنيه للفكر التكفيري. وبتصفح هاتفه الجوال، تمّ العثور على تدوينات وصور تعمد تنزيلها على حسابه الخاص، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تمجد الإرهاب وتشيد به وتحرض عليه.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة هذا الشخص على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
وفي مدنين إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان، بعنصر تكفيري، (عمره 33 سنة)، يقطن معتمدية جرجيس وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي". ويتواصل هذا الشخص، وفق بلاغ الداخلية، مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
تمكنت وحدات الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عدد من العناصر التكفيرية بعدد من الجهات، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.
ففي ولاية صفاقس، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس، من إلقاء القبض على عنصرين تكفيريين عمرهما 20 و28 سنة (يقطنان بمعتمدية بئر علي بن خليفة). وبالتحري معهما ثبت تنزيل أحدهما صورا له حاملا سلاح نوع "كلاشينكوف" وتدوينات ومقاطع فيديو عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تحرض على الإرهاب وتمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".
وفي العاصمة وعلى إثر توفر معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة يقطن تونس العاصمة والذي اعترف بعد التحري معه، بتبنيه للفكر التكفيري. وبتصفح هاتفه الجوال، تمّ العثور على تدوينات وصور تعمد تنزيلها على حسابه الخاص، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تمجد الإرهاب وتشيد به وتحرض عليه.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة هذا الشخص على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، لمواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
وفي مدنين إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببنقردان، بعنصر تكفيري، (عمره 33 سنة)، يقطن معتمدية جرجيس وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي". ويتواصل هذا الشخص، وفق بلاغ الداخلية، مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018