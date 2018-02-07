الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الطبوبي: الاتحاد لن يكون شاهد زور على تواصل الفشل في ادارة البلاد
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
الطبوبي: الاتحاد لن يكون شاهد زور على تواصل الفشل في ادارة البلاد
07 فيفري 2018 | 12:42

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة لن تكون شاهد زور امام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به الان بسبب عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية واكتفاءها برمي اللوم على المعارضة او اتحاد الشغل عوض تحقيق الاهداف التي انتخبوا من اجلها.

وقال الطبوبي خلال اشرافه على المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي صباح اليوم الاربعاء بدار الاتحاد الذي ينتظم تحت شعار" الوفاء للشهداء والاخلاص للعمال والولاء لتونس والانتصار لفلسطين" ان الاتحاد "سيظل شوكة في حلق المندسين والمتطفلين على السياسة كما ستظل يده ممدودة للحوار الجاد والبناء وليس للحوار العقيم " مضيفا من جهة اخرى ان التفويت في القطاع العام خط احمر لانه المكسب الاول للشعب التونسي الذي استثمرت فيه دولة الاستقلال وفق تعبيره .

وفيما يتعلق بالوضع العام في البلاد اشار الامين العام للاتحاد الى "ازمة الثقة " التي باتت بين الشعب والطبقة السياسية داعيا الى ان "تعود الاحزاب الى رشدها" وان تدرك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تتهدد تونس مبينا ان المعركة الرئيسية بالبلاد اليوم هي معركة اقتصادية بامتياز تتطلب معالجات دقيقة للاستجابة لطموحات الشعب ولا تمس من المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة للطبقة الشغيلة الضحية الاولى للتوجهات الضريبية بالبلاد .

واوضح في ذات السياق ان الاتحاد سيدخل انطلاقا من شهر مارس المقبل في مفاوضات مع الحكومة وصفها بنها لن تكون سهلة لأنها ستحرص على تعديل المقدرة الشرائية للمواطن ومعالجة عديد الملفات التي لا تزال عالقة على غرار ملف الحضائر .

وفي حديثه عن المنظومة الصحية بالجهة اكد الطبوبي ان زيارته للمستشفى الجهوي يوم امس بينت ان الوضع ماساوي بالكثير من مناطق البلاد داعيا الى ان تكون سنة 2018 سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية والى ان تصغي الاطراف الحاكمة الى مطالب الشعب والى الملفات التي ظلت تراوح مكانها في عديد القطاعات وخاصة القطاع الصحي وهو مشكل من شانه ان يؤجج الاحتقان الاجتماعي .

كما مثل هذا المؤتمر مناسبة جدد خلالها ( الطبوبي) التاكيد على موقف الاتحاد الدائم في دعم القضية الفلسطينية ورفض القرار الارعن للرئيس الامريكي والذي نجم عن سياسات التطبيع المفضوحة للانظمة العربية مع الكيان الغاصب.

وعبر الامين العام عن تعاطفه مع عائلتي التلميذتين اللتان توفيتا يوم امس الثلاثاء باعدادية 25 جويلية بتالة نتيجة ما اعتبره فشلا ذريعا في منظومة الاصلاح التربوي كما انها حادثة تمثل وصمة عار على الدولة التونسية في القرن الواحد والعشرين وفي دولة ما بعد الثورة التي فشلت في معالجة اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتطوير المضمون التربوي.

يذكر ان المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والذي تراسه الامين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة شهد حضور عديد القيادات النقابية على غرار بوعلي المباركي وسامي الطاهري وحفيظ حفيظ وكمال سعد الى جانب حضور غفير لمنخرطي الاتحاد بالجهة والذين رفعوا شعارات تنادي الامين العام للمنظمة بالاسراع في معالجة الملفات الكثير من الملفات واهمها ملف عملة الحضائر وملف الناجحين في امتحان الكاباس لسنة 2017 وملف المعلمين المعوضين.

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الطبوبي: الاتحاد لن يكون شاهد زور على تواصل الفشل في ادارة البلاد
07 فيفري 2018 | 12:42

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة لن تكون شاهد زور امام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به الان بسبب عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية واكتفاءها برمي اللوم على المعارضة او اتحاد الشغل عوض تحقيق الاهداف التي انتخبوا من اجلها.

وقال الطبوبي خلال اشرافه على المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي صباح اليوم الاربعاء بدار الاتحاد الذي ينتظم تحت شعار" الوفاء للشهداء والاخلاص للعمال والولاء لتونس والانتصار لفلسطين" ان الاتحاد "سيظل شوكة في حلق المندسين والمتطفلين على السياسة كما ستظل يده ممدودة للحوار الجاد والبناء وليس للحوار العقيم " مضيفا من جهة اخرى ان التفويت في القطاع العام خط احمر لانه المكسب الاول للشعب التونسي الذي استثمرت فيه دولة الاستقلال وفق تعبيره .

وفيما يتعلق بالوضع العام في البلاد اشار الامين العام للاتحاد الى "ازمة الثقة " التي باتت بين الشعب والطبقة السياسية داعيا الى ان "تعود الاحزاب الى رشدها" وان تدرك خطورة التصنيفات الدولية التي باتت تتهدد تونس مبينا ان المعركة الرئيسية بالبلاد اليوم هي معركة اقتصادية بامتياز تتطلب معالجات دقيقة للاستجابة لطموحات الشعب ولا تمس من المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة للطبقة الشغيلة الضحية الاولى للتوجهات الضريبية بالبلاد .

واوضح في ذات السياق ان الاتحاد سيدخل انطلاقا من شهر مارس المقبل في مفاوضات مع الحكومة وصفها بنها لن تكون سهلة لأنها ستحرص على تعديل المقدرة الشرائية للمواطن ومعالجة عديد الملفات التي لا تزال عالقة على غرار ملف الحضائر .

وفي حديثه عن المنظومة الصحية بالجهة اكد الطبوبي ان زيارته للمستشفى الجهوي يوم امس بينت ان الوضع ماساوي بالكثير من مناطق البلاد داعيا الى ان تكون سنة 2018 سنة المدرسة العمومية وسنة الصحة العمومية والى ان تصغي الاطراف الحاكمة الى مطالب الشعب والى الملفات التي ظلت تراوح مكانها في عديد القطاعات وخاصة القطاع الصحي وهو مشكل من شانه ان يؤجج الاحتقان الاجتماعي .

كما مثل هذا المؤتمر مناسبة جدد خلالها ( الطبوبي) التاكيد على موقف الاتحاد الدائم في دعم القضية الفلسطينية ورفض القرار الارعن للرئيس الامريكي والذي نجم عن سياسات التطبيع المفضوحة للانظمة العربية مع الكيان الغاصب.

وعبر الامين العام عن تعاطفه مع عائلتي التلميذتين اللتان توفيتا يوم امس الثلاثاء باعدادية 25 جويلية بتالة نتيجة ما اعتبره فشلا ذريعا في منظومة الاصلاح التربوي كما انها حادثة تمثل وصمة عار على الدولة التونسية في القرن الواحد والعشرين وفي دولة ما بعد الثورة التي فشلت في معالجة اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتطوير المضمون التربوي.

يذكر ان المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والذي تراسه الامين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة شهد حضور عديد القيادات النقابية على غرار بوعلي المباركي وسامي الطاهري وحفيظ حفيظ وكمال سعد الى جانب حضور غفير لمنخرطي الاتحاد بالجهة والذين رفعوا شعارات تنادي الامين العام للمنظمة بالاسراع في معالجة الملفات الكثير من الملفات واهمها ملف عملة الحضائر وملف الناجحين في امتحان الكاباس لسنة 2017 وملف المعلمين المعوضين.

تقرؤون أيضا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل المنستير: عجوز تحترف التسول بعد النزول من سيارتها خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿