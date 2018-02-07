النفيضة: مواطنة تحاول الانتحار داخل مقر المعتمدية

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أقدمت صباح اليوم الأربعاء امرأة في عقدها الرابع أصيلة إحدى ارياف معتمدية النفيضة على محاولة الانتحار داخل مقر معتمدية الجهة وذلك بسكب مادة البنزين على جسدها حيث تدخل عدد من الحاضرين وحالو دون تركها القيام بمحاولتها التي باءت بالفشل وتم نقلها للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وحسب ما توفر لنا من معلومات أولية فإن السبب الرئيسي الذي دفع بها لمحاولة الانتحار هي عدم تمكينها من ترخيص لكشك من طرف السلط المحلية.