مناقشة مشروع قانون يتيح لاسبانيا احتضان مقر المنظمة العالمية للسياحة بشكل دائم

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شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، في النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل الفصل 14 الذي يمنح اسبانيا البلد المضيف لمقر المنظمة العالمية للسياحة صفة بلد الايداع والعضوية الدائمة لهذا المقر، والذي صادق عليه، حتى الآن، 99 بلدا عضوا بالمنظمة.
ويدخل مشروع التعديل حيز التنفيذ في صورة موافقة 104 بلدا عليه. وقد انضمت تونس الى المنظمة مند سنة 1976 ونالت عضوية المجلس التنفذي للمنظممة للفترة 2013 -2017 وسمي سفير تونس بمدريد ممثلا دائما لتونس لدى المنظمة. وتحرص الحكومة على اثراء التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والاستفادة من خبراتها ودعمها للنهوض السياحي والوجهة التونسية علما وان المصادقة على هذا الفصل لا تترتب عنه اي آثار مالية وقانونية بالنسبة لتونس.
وتحضر وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، الجلسة العامة التي شهدت في بدايتها جدلا وانتقادات لاذعة وجهها النّواب لوزارة التربية والسلطة المسؤولة مطالبين باستقالة وزير التربية، بعد وفاة تلميذتين جراء نشوب حريق (الاثنين حوالي الساعة العاشرة و35 دق ليلا) بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بتالة (ولاية القصرين)، من جهة و للقناة الوطنية الثانية اثر اكتفائها ببث اداء النائب ياسين العياري ليمين القسم بعد انتخابه عن دائرة المانيا، على الارضية، فحسب، من جهة اخرى.
شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، في النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل الفصل 14 الذي يمنح اسبانيا البلد المضيف لمقر المنظمة العالمية للسياحة صفة بلد الايداع والعضوية الدائمة لهذا المقر، والذي صادق عليه، حتى الآن، 99 بلدا عضوا بالمنظمة.
ويدخل مشروع التعديل حيز التنفيذ في صورة موافقة 104 بلدا عليه. وقد انضمت تونس الى المنظمة مند سنة 1976 ونالت عضوية المجلس التنفذي للمنظممة للفترة 2013 -2017 وسمي سفير تونس بمدريد ممثلا دائما لتونس لدى المنظمة. وتحرص الحكومة على اثراء التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والاستفادة من خبراتها ودعمها للنهوض السياحي والوجهة التونسية علما وان المصادقة على هذا الفصل لا تترتب عنه اي آثار مالية وقانونية بالنسبة لتونس.
وتحضر وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، الجلسة العامة التي شهدت في بدايتها جدلا وانتقادات لاذعة وجهها النّواب لوزارة التربية والسلطة المسؤولة مطالبين باستقالة وزير التربية، بعد وفاة تلميذتين جراء نشوب حريق (الاثنين حوالي الساعة العاشرة و35 دق ليلا) بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بتالة (ولاية القصرين)، من جهة و للقناة الوطنية الثانية اثر اكتفائها ببث اداء النائب ياسين العياري ليمين القسم بعد انتخابه عن دائرة المانيا، على الارضية، فحسب، من جهة اخرى.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018