مناقشة مشروع قانون يتيح لاسبانيا احتضان مقر المنظمة العالمية للسياحة بشكل دائم

شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، في النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل الفصل 14 الذي يمنح اسبانيا البلد المضيف لمقر المنظمة العالمية للسياحة صفة بلد الايداع والعضوية الدائمة لهذا المقر، والذي صادق عليه، حتى الآن، 99 بلدا عضوا بالمنظمة.

ويدخل مشروع التعديل حيز التنفيذ في صورة موافقة 104 بلدا عليه. وقد انضمت تونس الى المنظمة مند سنة 1976 ونالت عضوية المجلس التنفذي للمنظممة للفترة 2013 -2017 وسمي سفير تونس بمدريد ممثلا دائما لتونس لدى المنظمة. وتحرص الحكومة على اثراء التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والاستفادة من خبراتها ودعمها للنهوض السياحي والوجهة التونسية علما وان المصادقة على هذا الفصل لا تترتب عنه اي آثار مالية وقانونية بالنسبة لتونس.

وتحضر وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، الجلسة العامة التي شهدت في بدايتها جدلا وانتقادات لاذعة وجهها النّواب لوزارة التربية والسلطة المسؤولة مطالبين باستقالة وزير التربية، بعد وفاة تلميذتين جراء نشوب حريق (الاثنين حوالي الساعة العاشرة و35 دق ليلا) بمبيت الفتيات بالمدرسة الاعدادية 25 جويلية بتالة (ولاية القصرين)، من جهة و للقناة الوطنية الثانية اثر اكتفائها ببث اداء النائب ياسين العياري ليمين القسم بعد انتخابه عن دائرة المانيا، على الارضية، فحسب، من جهة اخرى.