أريانة: غلق 6 محلات تجارية لقيامها بممارسات احتكارية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تولت المصالح المختصة للتجارة وفرق المراقبة الاقتصادية والامنية امس الثلاثاء تنفيذ 6 قرارات غلق لمحلات تجارية بكل من حي النصر وسكرة واريانة المدينة وبرج الوزير لمخالفتها تراتيب الدعم والقيام بممارسات احتكارية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة محمد شكري الدرويش.

واضاف الدرويش في تصريح لـ(وات) ان "فرق المراقبة الاقتصادية تواصل حملاتها بمختلف مناطق ولاية اريانة للتصدي للممارسات الاحتكارية والاخلالات المتعلقة بتراتيب الدعم في اطار مراقبة منظومة دعم المواد الاساسية وتامين توجيهها للاستهلاك العائلي دون سواها" حسب تعبيره.

واشار الى "تعمد اصحاب بعض المحلات التجارية لاسيما المطاعم ومحلات صنع وبيع المرطبات ومحلات بيع المواد الغذائية استعمال بعض المواد المدعمة على غرار الزيت النباتي ومادة الفرينة والسكر الغذائي بصفة غير قانونية مع احتكارها لترويجها في غير مسلكها العادي وهو ما يستدعي اليقظة التامة لمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لمثل هاته الممارسات".