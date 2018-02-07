صفاقس: تأجيل الشروع في استغلال الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة

-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
تقرر تأجيل الشروع في استغلال الباخرتين السريعتين المخصصتين لنقل الأشخاص ضمن الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة إلى الأسبوع القادم، بعد أن كان متوقعا لبداية الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري، وفق ما أكده صاحب المشروع محمد الكيلاني في تصريح لـ(وات).
وأوضح الكيلاني أن "التأجيل كان بسبب التزامات مهنية لإطارات إدارة ديوان البحرية التجارية الذين سيعطون الإذن ببداية الاستغلال يوم الاثنين القادم وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع إدارة الديوان على أن تبرمج الرحلة الافتتاحية للخطين في ذات الأسبوع"، وفق قوله. وأضاف أن "إطارات البحرية التجارية قامت بالمعاينات والتجارب والاختبارات للباخرتين وكامل المعدات والتجهيزات التي تحتويانها بعد استقدامها نهاية شهر جانفي من الصين وإنزالهما في الماء بميناء صفاقس".
وكان الكيلاني أكد في وقت سابق أن مؤسسته قامت بتهيئة الرصيف العائم الذي يمر عبره المسافرون إلى ظهر الباخرة، كما قامت بتجهيز محطات بحرية للمسافرين في كل من ميناء صفاقس التجاري (الجهة المحاذية لطريق الكازينو) وميناء الصيد البحري بقابس (المدخل الفرعي من الناحية الجنوبية) بالإضافة إلى إحداث مكاتب لعمليات اقتناء التذاكر في الميناء الترفيهي بحومة السوق الذي سيستقبل السفن، كما قامت بتهيئة قاعتين انتظار بكل مدينة صفاقس ومدينة قابس حيث يتم اقتطاع التذاكر ونقل المسافرين عبره.
وتبلغ طاقة استيعاب الباخرتين اللتين صنعتا بشنغهاي حسب الكيلاني "60 مسافرا وتتمتعان بمواصفات عالمية من حيث الرفاهة والسلامة"، وينتظر أن تكون مدة الرحلة بين صفاقس وجربة في حدود الساعتين وربع من الزمن، وبين قابس وجربة في حدود الساعة والربع، على أن تنجز رحلتان ذهابا وإيابا كل يوم من كل من قابس وصفاقس، أما بخصوص ثمن التذكرة فسيكون 21 دينارا و900 مليم من صفاقس إلى جربة، و10 دنانير و900 مليم من قابس إلى جربة.
تقرر تأجيل الشروع في استغلال الباخرتين السريعتين المخصصتين لنقل الأشخاص ضمن الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة إلى الأسبوع القادم، بعد أن كان متوقعا لبداية الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري، وفق ما أكده صاحب المشروع محمد الكيلاني في تصريح لـ(وات).
وأوضح الكيلاني أن "التأجيل كان بسبب التزامات مهنية لإطارات إدارة ديوان البحرية التجارية الذين سيعطون الإذن ببداية الاستغلال يوم الاثنين القادم وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع إدارة الديوان على أن تبرمج الرحلة الافتتاحية للخطين في ذات الأسبوع"، وفق قوله. وأضاف أن "إطارات البحرية التجارية قامت بالمعاينات والتجارب والاختبارات للباخرتين وكامل المعدات والتجهيزات التي تحتويانها بعد استقدامها نهاية شهر جانفي من الصين وإنزالهما في الماء بميناء صفاقس".
وكان الكيلاني أكد في وقت سابق أن مؤسسته قامت بتهيئة الرصيف العائم الذي يمر عبره المسافرون إلى ظهر الباخرة، كما قامت بتجهيز محطات بحرية للمسافرين في كل من ميناء صفاقس التجاري (الجهة المحاذية لطريق الكازينو) وميناء الصيد البحري بقابس (المدخل الفرعي من الناحية الجنوبية) بالإضافة إلى إحداث مكاتب لعمليات اقتناء التذاكر في الميناء الترفيهي بحومة السوق الذي سيستقبل السفن، كما قامت بتهيئة قاعتين انتظار بكل مدينة صفاقس ومدينة قابس حيث يتم اقتطاع التذاكر ونقل المسافرين عبره.
وتبلغ طاقة استيعاب الباخرتين اللتين صنعتا بشنغهاي حسب الكيلاني "60 مسافرا وتتمتعان بمواصفات عالمية من حيث الرفاهة والسلامة"، وينتظر أن تكون مدة الرحلة بين صفاقس وجربة في حدود الساعتين وربع من الزمن، وبين قابس وجربة في حدود الساعة والربع، على أن تنجز رحلتان ذهابا وإيابا كل يوم من كل من قابس وصفاقس، أما بخصوص ثمن التذكرة فسيكون 21 دينارا و900 مليم من صفاقس إلى جربة، و10 دنانير و900 مليم من قابس إلى جربة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018