صفاقس: تأجيل الشروع في استغلال الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة

تقرر تأجيل الشروع في استغلال الباخرتين السريعتين المخصصتين لنقل الأشخاص ضمن الخط البحري الجديد صفاقس-جربة وقابس-جربة إلى الأسبوع القادم، بعد أن كان متوقعا لبداية الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري، وفق ما أكده صاحب المشروع محمد الكيلاني في تصريح لـ(وات).

وأوضح الكيلاني أن "التأجيل كان بسبب التزامات مهنية لإطارات إدارة ديوان البحرية التجارية الذين سيعطون الإذن ببداية الاستغلال يوم الاثنين القادم وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع إدارة الديوان على أن تبرمج الرحلة الافتتاحية للخطين في ذات الأسبوع"، وفق قوله. وأضاف أن "إطارات البحرية التجارية قامت بالمعاينات والتجارب والاختبارات للباخرتين وكامل المعدات والتجهيزات التي تحتويانها بعد استقدامها نهاية شهر جانفي من الصين وإنزالهما في الماء بميناء صفاقس".

وكان الكيلاني أكد في وقت سابق أن مؤسسته قامت بتهيئة الرصيف العائم الذي يمر عبره المسافرون إلى ظهر الباخرة، كما قامت بتجهيز محطات بحرية للمسافرين في كل من ميناء صفاقس التجاري (الجهة المحاذية لطريق الكازينو) وميناء الصيد البحري بقابس (المدخل الفرعي من الناحية الجنوبية) بالإضافة إلى إحداث مكاتب لعمليات اقتناء التذاكر في الميناء الترفيهي بحومة السوق الذي سيستقبل السفن، كما قامت بتهيئة قاعتين انتظار بكل مدينة صفاقس ومدينة قابس حيث يتم اقتطاع التذاكر ونقل المسافرين عبره.

وتبلغ طاقة استيعاب الباخرتين اللتين صنعتا بشنغهاي حسب الكيلاني "60 مسافرا وتتمتعان بمواصفات عالمية من حيث الرفاهة والسلامة"، وينتظر أن تكون مدة الرحلة بين صفاقس وجربة في حدود الساعتين وربع من الزمن، وبين قابس وجربة في حدود الساعة والربع، على أن تنجز رحلتان ذهابا وإيابا كل يوم من كل من قابس وصفاقس، أما بخصوص ثمن التذكرة فسيكون 21 دينارا و900 مليم من صفاقس إلى جربة، و10 دنانير و900 مليم من قابس إلى جربة.