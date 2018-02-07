القيروان: إيقاف منحرفين أحدهما مصنف بالخطير

الشروق اون لاين- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي

نجحت دورية أمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن ببوحجلة ولاية القيروان صباح يوم الاربعاء 7 فيفري بالاشتراك مع أعوان مركز الأمن بالجهة من الإيقاع بعنصرين مفتش عنهما أحدهما من مواليد 1990, أصيل المنطقة الريفية "الكبارة" معتمدية نصر الله مصنف بالخطير وصادرة في شأنه 22 منشور تفتيش من أجل السرقة والبراكاجات أما الثاني فهو أصيل المنطقة الريفية "الصعادلية" معتمدية بوحجلة وصادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش ومتعلقة به قضايا متعددة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإيقافهما ومباشرة الأبحاث معهما في انتظار إحالتهما لاحقا على أنظار القضاء.