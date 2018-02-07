القيروان: إيقاف منحرفين أحدهما مصنف بالخطير

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الشروق اون لاين- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي
نجحت دورية أمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن ببوحجلة ولاية القيروان صباح يوم الاربعاء 7 فيفري بالاشتراك مع أعوان مركز الأمن بالجهة من الإيقاع بعنصرين مفتش عنهما أحدهما من مواليد 1990, أصيل المنطقة الريفية "الكبارة" معتمدية نصر الله مصنف بالخطير وصادرة في شأنه 22 منشور تفتيش من أجل السرقة والبراكاجات أما الثاني فهو أصيل المنطقة الريفية "الصعادلية" معتمدية بوحجلة وصادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش ومتعلقة به قضايا متعددة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإيقافهما ومباشرة الأبحاث معهما في انتظار إحالتهما لاحقا على أنظار القضاء.
الشروق اون لاين- مكتب القيروان- جمال الدين الذهبي
نجحت دورية أمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن ببوحجلة ولاية القيروان صباح يوم الاربعاء 7 فيفري بالاشتراك مع أعوان مركز الأمن بالجهة من الإيقاع بعنصرين مفتش عنهما أحدهما من مواليد 1990, أصيل المنطقة الريفية "الكبارة" معتمدية نصر الله مصنف بالخطير وصادرة في شأنه 22 منشور تفتيش من أجل السرقة والبراكاجات أما الثاني فهو أصيل المنطقة الريفية "الصعادلية" معتمدية بوحجلة وصادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش ومتعلقة به قضايا متعددة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإيقافهما ومباشرة الأبحاث معهما في انتظار إحالتهما لاحقا على أنظار القضاء.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018