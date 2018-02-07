باجة: اصابة 4 اعوان من الحرس الوطني في انقلاب عربة مدرّعة

الشروق اون لاين - ايهاب النفزي

جد منذ قليل حادث انقلاب مدرعة للحرس الوطني كان بداخلها 8 عناصر من الحرس الوطني وقد اسفر الحادث الذي جد عن بعد قرابة 6 كيلومتر من مدخل مدينة باجة عبر الطريق الوطنية عدد 6 عن اصابة 4 عناصر اصابات خفيفة فيما لم يصب بقية العناصر باي اذى يشار الى أن العربة المدرعة كانت في مهمة تعليمية للاعوان الذين كانوا بداخلها.