إقالة مدير القناة الوطنية 2 بسبب عدم بث أداء القسم لياسين العياري بالبرلمان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قررت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية إقالة مدير القناة الوطنية الثانية على إثر قيامه ببث إنطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أرضيا عوضا عن البث الفضائي مثل ما جرت به العادة حسب ما ورد في بلاغ لمؤسسة التلفزة التونسية صدر منذ قليل.

هذا وسيتم إعادة بث أداء قسم النائب ياسين العياري وبداية إنطلاق أشغال الجلسة العامة الصباحية لمداولات مجلس نواب الشعب ظهر اليوم.