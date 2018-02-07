كأس الكاف: اتحاد بنقردان ينتظر اجابة من هلال جوبا السوداني

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أوضح سمير السليمي مدرب اتحاد بنقردان أن الفريق لم يتلق الى حد الان اية اجابة من جانب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) منافسه في الدور التمهيدي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر ذهابه يوم السبت ببنقردان.
وافاد السليمي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء "لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".
واكد السليمي ان مباراة الذهاب مقررة يوم السبت ببنقردان بداية من الساعة الثانية بعد الظهر وليس الجمعة مشيرا الى ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.
واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.
أوضح سمير السليمي مدرب اتحاد بنقردان أن الفريق لم يتلق الى حد الان اية اجابة من جانب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) منافسه في الدور التمهيدي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر ذهابه يوم السبت ببنقردان.
وافاد السليمي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء "لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".
واكد السليمي ان مباراة الذهاب مقررة يوم السبت ببنقردان بداية من الساعة الثانية بعد الظهر وليس الجمعة مشيرا الى ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.
واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018