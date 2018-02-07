كأس الكاف: اتحاد بنقردان ينتظر اجابة من هلال جوبا السوداني

أوضح سمير السليمي مدرب اتحاد بنقردان أن الفريق لم يتلق الى حد الان اية اجابة من جانب فريق هلال جوبا (جنوب السودان) منافسه في الدور التمهيدي من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر ذهابه يوم السبت ببنقردان.

وافاد السليمي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء "لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".

واكد السليمي ان مباراة الذهاب مقررة يوم السبت ببنقردان بداية من الساعة الثانية بعد الظهر وليس الجمعة مشيرا الى ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.

واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.