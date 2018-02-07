مساء اليوم: البرلمان الاوروبي يناقش قرار يصنف تونس ضمن دول تموّل الارهاب

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يناقش البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة مساء الاربعاء، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس ودولتي "ترينيداد وتوباغو" وسيريلانكا ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفق بيانات نشرها البرلمان على موقعه.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما افضى الى قيام المجموعة باخراج تونن من قائمة "الدول عالية المخاطر" الى "الدول الخاضعة للرقابة".
وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب .
ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف. وإذا ما صادقت اغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة الى لجنة الشؤون الاقتصادية لإبقاء تونس في تصنيفها الحالي.
يناقش البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة مساء الاربعاء، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس ودولتي "ترينيداد وتوباغو" وسيريلانكا ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفق بيانات نشرها البرلمان على موقعه.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما افضى الى قيام المجموعة باخراج تونن من قائمة "الدول عالية المخاطر" الى "الدول الخاضعة للرقابة".
وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب .
ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف. وإذا ما صادقت اغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة الى لجنة الشؤون الاقتصادية لإبقاء تونس في تصنيفها الحالي.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018