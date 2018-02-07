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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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مساء اليوم: البرلمان الاوروبي يناقش قرار يصنف تونس ضمن دول تموّل الارهاب
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الأولى
مساء اليوم: البرلمان الاوروبي يناقش قرار يصنف تونس ضمن دول تموّل الارهاب
07 فيفري 2018 | 10:55

يناقش البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة مساء الاربعاء، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس ودولتي "ترينيداد وتوباغو" وسيريلانكا ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفق بيانات نشرها البرلمان على موقعه.

وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما افضى الى قيام المجموعة باخراج تونن من قائمة "الدول عالية المخاطر" الى "الدول الخاضعة للرقابة".

وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب .

ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف. وإذا ما صادقت اغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة الى لجنة الشؤون الاقتصادية لإبقاء تونس في تصنيفها الحالي.

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مساء اليوم: البرلمان الاوروبي يناقش قرار يصنف تونس ضمن دول تموّل الارهاب
07 فيفري 2018 | 10:55

يناقش البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة مساء الاربعاء، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس ودولتي "ترينيداد وتوباغو" وسيريلانكا ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفق بيانات نشرها البرلمان على موقعه.

وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما افضى الى قيام المجموعة باخراج تونن من قائمة "الدول عالية المخاطر" الى "الدول الخاضعة للرقابة".

وعدل الاتحاد الاوروبي عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.

وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الارهاب وتمويل الارهاب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الاوروبي وشهدت جلستها ليوم 29 جانفي 2018 تصويتا لفائدة تمرير تونس ودول أخرى الى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب .

ويمتلك البرلمان الاوروبي صلاحية نقض قرار التصنيف. وإذا ما صادقت اغلبية المجلس على رفض مشروع المقترح تعود القائمة الى لجنة الشؤون الاقتصادية لإبقاء تونس في تصنيفها الحالي.

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وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
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خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
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استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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