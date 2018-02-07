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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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شط مريم: القبض على شاب ضالع في سرقة مستوصف الجهة
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الأولى
شط مريم: القبض على شاب ضالع في سرقة مستوصف الجهة
07 فيفري 2018 | 10:13

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب في الثالث أصيل ولاية القيروان بتهمة سرقة مستوصف شط مريم صحبة نفر آخر تم القبض عليه في الفترة السابقة حيث تم تم التعرف عليه إثر رفع البصمات من طرف فرقة مختصة وتم إدراجه بالتفتيش وتجدر الإشارة إلى أن المظنون فيه قام بسرقة آلة لتعديل دقات القلب لامرأة هولندية تحصلت عليها من وزارة الصحة هناك كهيبة نظرا لنرضها المزمن وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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الأولى
شط مريم: القبض على شاب ضالع في سرقة مستوصف الجهة
07 فيفري 2018 | 10:13

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب في الثالث أصيل ولاية القيروان بتهمة سرقة مستوصف شط مريم صحبة نفر آخر تم القبض عليه في الفترة السابقة حيث تم تم التعرف عليه إثر رفع البصمات من طرف فرقة مختصة وتم إدراجه بالتفتيش وتجدر الإشارة إلى أن المظنون فيه قام بسرقة آلة لتعديل دقات القلب لامرأة هولندية تحصلت عليها من وزارة الصحة هناك كهيبة نظرا لنرضها المزمن وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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وزير المالية: الاتحاد الاوروبي صنف تونس دون الإطلاع على آخر تقارير مجموعة العمل المالي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:45
أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء...
المزيد >>
خاص: بعد "تصنيف" الاتحاد الاوروبي: الحكومة تفتح ملف تمويل الاحزاب والجمعيات في تونس
07 فيفري 2018 السّاعة 21:39
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين انه وفي اطار أولى الخطوات العملية للحكومة...
المزيد >>
استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018 السّاعة 21:33
قرر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، إستئناف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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