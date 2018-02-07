شط مريم: القبض على شاب ضالع في سرقة مستوصف الجهة

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب في الثالث أصيل ولاية القيروان بتهمة سرقة مستوصف شط مريم صحبة نفر آخر تم القبض عليه في الفترة السابقة حيث تم تم التعرف عليه إثر رفع البصمات من طرف فرقة مختصة وتم إدراجه بالتفتيش وتجدر الإشارة إلى أن المظنون فيه قام بسرقة آلة لتعديل دقات القلب لامرأة هولندية تحصلت عليها من وزارة الصحة هناك كهيبة نظرا لنرضها المزمن وقد تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.