ختان الإناث يهدد 68 مليون فتاة خلال العقد المقبل

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تتعرض 68 مليون فتاة لخطر الخضوع لختان الإناث، بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ الإجراءات المتضافرة العاجلة للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات. وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريشإن أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة قد تعرضن لهذا الانتهاك في 30 بلدا في 3 قارات.
أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن عدة بلدان حققت تقدما في ما يتعلق بمسألة ختان الإناث بفضل الالتزام السياسي القوي، ولكنه قال إن هذا التقدم لا يكفي لمواكبة ارتفاع عدد حالات الختان التي تهدد 68 مليون فتاة خلال العقد المقبل.
وشدد الأمين العام على ضرورة عدم إضاعة الوقت، عندما تكون كرامة ملايين الفتيات وصحتهن ورفاههن عرضة للخطر. وقال "باستطاعتنا، ومن واجبنا، وضع حد لهذه الممارسة الضارة." وأشار غوتيريس إلى عدم إمكانية تحقيق التنمية المستديمة دون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات. ويركز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستديمة على المساواة بين الجنسين، ويدعو إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030.
تتعرض 68 مليون فتاة لخطر الخضوع لختان الإناث، بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ الإجراءات المتضافرة العاجلة للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات. وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريشإن أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة قد تعرضن لهذا الانتهاك في 30 بلدا في 3 قارات.
أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن عدة بلدان حققت تقدما في ما يتعلق بمسألة ختان الإناث بفضل الالتزام السياسي القوي، ولكنه قال إن هذا التقدم لا يكفي لمواكبة ارتفاع عدد حالات الختان التي تهدد 68 مليون فتاة خلال العقد المقبل.
وشدد الأمين العام على ضرورة عدم إضاعة الوقت، عندما تكون كرامة ملايين الفتيات وصحتهن ورفاههن عرضة للخطر. وقال "باستطاعتنا، ومن واجبنا، وضع حد لهذه الممارسة الضارة." وأشار غوتيريس إلى عدم إمكانية تحقيق التنمية المستديمة دون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات. ويركز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستديمة على المساواة بين الجنسين، ويدعو إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018