ختان الإناث يهدد 68 مليون فتاة خلال العقد المقبل

تتعرض 68 مليون فتاة لخطر الخضوع لختان الإناث، بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ الإجراءات المتضافرة العاجلة للقضاء على تلك الممارسة الضارة التي تنتهك حقوق النساء والفتيات. وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريشإن أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة قد تعرضن لهذا الانتهاك في 30 بلدا في 3 قارات.

أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن عدة بلدان حققت تقدما في ما يتعلق بمسألة ختان الإناث بفضل الالتزام السياسي القوي، ولكنه قال إن هذا التقدم لا يكفي لمواكبة ارتفاع عدد حالات الختان التي تهدد 68 مليون فتاة خلال العقد المقبل.

وشدد الأمين العام على ضرورة عدم إضاعة الوقت، عندما تكون كرامة ملايين الفتيات وصحتهن ورفاههن عرضة للخطر. وقال "باستطاعتنا، ومن واجبنا، وضع حد لهذه الممارسة الضارة." وأشار غوتيريس إلى عدم إمكانية تحقيق التنمية المستديمة دون الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات. ويركز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستديمة على المساواة بين الجنسين، ويدعو إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030.