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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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ارتفاع نسبة التضخم الى 6,9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018
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الأولى
ارتفاع نسبة التضخم الى 6,9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018
07 فيفري 2018 | 09:42

ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك الى 6,9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال الشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه.

وتراجع، رغم هذا الارتفاع ، نسق أسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 من 7,9 بالمائة الى 8,3 بالمائة خلال ديسمبر 2017 . وارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، أسعار الزيوت بنسبة 18,1 واسعار الغلال (16,1 بالمائة) واللحوم (9,3 بالمائة) فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة    (7,6  بالمائة) .

وتواصل ارتفاع التضخم في أسعار الخدمات، باحتساب الانزلاق السنوي، بما يعادل 4,4 بالمائة، إذ زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 7,3 بالمائة وأسعار خدمات ايجار المنازل (4,2 بالمائة) في المقابل شهدت أسعار خدمات النقل استقرارا بنسبة 1 بالمائة، طوال السنة.

وشهدت أسعار العناية الفردية وخاصة مواد التجميل زيادة بما قدره 8,2 بالمائة وكذلك أسعار التامين بنسبة 9,3 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 (نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ) 6,6 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وعرفت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 7,6 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9,0 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

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الأولى
ارتفاع نسبة التضخم الى 6,9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018
07 فيفري 2018 | 09:42

ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك الى 6,9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال الشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه.

وتراجع، رغم هذا الارتفاع ، نسق أسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 من 7,9 بالمائة الى 8,3 بالمائة خلال ديسمبر 2017 . وارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، أسعار الزيوت بنسبة 18,1 واسعار الغلال (16,1 بالمائة) واللحوم (9,3 بالمائة) فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة    (7,6  بالمائة) .

وتواصل ارتفاع التضخم في أسعار الخدمات، باحتساب الانزلاق السنوي، بما يعادل 4,4 بالمائة، إذ زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 7,3 بالمائة وأسعار خدمات ايجار المنازل (4,2 بالمائة) في المقابل شهدت أسعار خدمات النقل استقرارا بنسبة 1 بالمائة، طوال السنة.

وشهدت أسعار العناية الفردية وخاصة مواد التجميل زيادة بما قدره 8,2 بالمائة وكذلك أسعار التامين بنسبة 9,3 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 (نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ) 6,6 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وعرفت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 7,6 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9,0 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

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