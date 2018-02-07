ارتفاع نسبة التضخم الى 6,9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018

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ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك الى 6,9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال الشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه.
وتراجع، رغم هذا الارتفاع ، نسق أسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 من 7,9 بالمائة الى 8,3 بالمائة خلال ديسمبر 2017 . وارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، أسعار الزيوت بنسبة 18,1 واسعار الغلال (16,1 بالمائة) واللحوم (9,3 بالمائة) فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة (7,6 بالمائة) .
وتواصل ارتفاع التضخم في أسعار الخدمات، باحتساب الانزلاق السنوي، بما يعادل 4,4 بالمائة، إذ زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 7,3 بالمائة وأسعار خدمات ايجار المنازل (4,2 بالمائة) في المقابل شهدت أسعار خدمات النقل استقرارا بنسبة 1 بالمائة، طوال السنة.
وشهدت أسعار العناية الفردية وخاصة مواد التجميل زيادة بما قدره 8,2 بالمائة وكذلك أسعار التامين بنسبة 9,3 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 (نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ) 6,6 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وعرفت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 7,6 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9,0 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك الى 6,9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,4 بالمائة خلال الشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في جل المواد والخدمات الاستهلاكية، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه.
وتراجع، رغم هذا الارتفاع ، نسق أسعار المواد الغذائية خلال شهر جانفي 2018 من 7,9 بالمائة الى 8,3 بالمائة خلال ديسمبر 2017 . وارتفعت، باحتساب الانزلاق السنوي، أسعار الزيوت بنسبة 18,1 واسعار الغلال (16,1 بالمائة) واللحوم (9,3 بالمائة) فيما ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة (7,6 بالمائة) .
وتواصل ارتفاع التضخم في أسعار الخدمات، باحتساب الانزلاق السنوي، بما يعادل 4,4 بالمائة، إذ زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 7,3 بالمائة وأسعار خدمات ايجار المنازل (4,2 بالمائة) في المقابل شهدت أسعار خدمات النقل استقرارا بنسبة 1 بالمائة، طوال السنة.
وشهدت أسعار العناية الفردية وخاصة مواد التجميل زيادة بما قدره 8,2 بالمائة وكذلك أسعار التامين بنسبة 9,3 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جانفي 2018 (نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ) 6,6 بالمائة مقابل 5,7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وعرفت أسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 7,6 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9,0 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018