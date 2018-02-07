احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب:

اعتصام عدد من ربات البيوت أمام باب خزان ماء بقفصة

الشروق اون لاين - مكتب قفصة - حسين الحيدوري

دخلت مجموعة من ربات البيوت لأحياء العسالة والمولى ولفران في اعتصام أمام باب خزان الماء بالعسالة وذلك احتجاجا على الانقطاع المتواصل للماء وقد أكد بعض متساكني الأحياء المذكورة إن انقطاع الماء يتواصل كامل النهار ولا يعود إلا من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا وهو ما خلق حالة من الإرباك والاستياء لدى سكان هذه الأحياء ذات الكثافة العالية والمحيطة بالخزان. ومن جانبه أكد رئيس إقليم المياه بقفصة احمد ساسي أن هذا الانقطاع يعود بالأساس إلى النقص المسجل في المياه ولتجاوز الإشكال يتم العمل على تقوية تدفق احد الآبار برأس الكاف كما يتم أيضا دعم منطقة العسالة بالماء من فم المعزة كحل مؤقت.