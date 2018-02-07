مســـــــاء اليــــــــوم:ليلى حجيـــــج فــــي المســـــرح البلــــدي

تقدم الفنانة ليلى حجيج مساء اليوم الاربعاء 7 فيفري عرضا موسيقيا طربيا على ركح المسرح البلدي بالعاصمة.

وقد أعلنت هذه الفنانة منذ أول خطواتها الغنائية تحت رعاية العازف الخالد علي السريتي عن رغبتها الجامحة في طرق ما هو أصيل في الغناء العربي وما هو متروك ومنسي... ليلى حجيج كسبت رهان أن تكون صوتا متفردا في المدونة الغنائية التونسية بدرجة أولى.