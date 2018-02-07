مســـــــاء اليــــــــوم:ليلى حجيـــــج فــــي المســـــرح البلــــدي
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مســـــــاء اليــــــــوم:ليلى حجيـــــج فــــي المســـــرح البلــــدي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018
تقدم الفنانة ليلى حجيج مساء اليوم الاربعاء 7 فيفري عرضا موسيقيا طربيا على ركح المسرح البلدي بالعاصمة.
وقد أعلنت هذه الفنانة منذ أول خطواتها الغنائية تحت رعاية العازف الخالد علي السريتي عن رغبتها الجامحة في طرق ما هو أصيل في الغناء العربي وما هو متروك ومنسي... ليلى حجيج كسبت رهان أن تكون صوتا متفردا في المدونة الغنائية التونسية بدرجة أولى.
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مســـــــاء اليــــــــوم:ليلى حجيـــــج فــــي المســـــرح البلــــدي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018
تقدم الفنانة ليلى حجيج مساء اليوم الاربعاء 7 فيفري عرضا موسيقيا طربيا على ركح المسرح البلدي بالعاصمة.
وقد أعلنت هذه الفنانة منذ أول خطواتها الغنائية تحت رعاية العازف الخالد علي السريتي عن رغبتها الجامحة في طرق ما هو أصيل في الغناء العربي وما هو متروك ومنسي... ليلى حجيج كسبت رهان أن تكون صوتا متفردا في المدونة الغنائية التونسية بدرجة أولى.
عروض اليوم
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".المزيد >>
بعد الإعلان عن قائمة الأفلام المدعومة:سينمائيون يشكّكون ويهددون بالقضاء
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع...المزيد >>
لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف...المزيد >>
بسبب أغنية «سيدي منصور»:قاسم كافي ينتقد بشدة صابر الرباعي
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انتقد بشدة الفنان قاسم كافي الفنان صابر الرباعي على خلفية حذف هذا الاخير مقطع «بابا بحري» من الاغنية...المزيد >>
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاينعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...المزيد >>
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