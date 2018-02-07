يــــــــوم 13 فيفــــري اليـــــــوم العالمـــــي للإذاعــــــة

يحتفل اتحاد اذاعات الدول العربية مع جميع إذاعات هيئاته الاعضاء والمنظمات والاتحادات الدولية باليوم العالمي للاذاعة يوم 13 فيفري 2018 وذلك احتفاء بالاذاعة والوقوف على دورها في رسم معالم حياتنا.

هذا الاحتفال يتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو وفي برنامج الاحتفال يوم 13 فيفري 2018 تطوع الاذاعات العربية برامجها خلال هذا اليوم لتناول الاحتفالية وموضوعها «الاذاعة والرياضة» وانتاج برامج قصيرة بمختلف اللغات تخدم موضوع الاحتفالية «الاذاعة والرياضة» وتعمل على تحقيق أهدافه.