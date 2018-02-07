فاتن الشاذلي بطلة فيلم السهيلي الجديد

تنطلق الممثلة الشابة فاتن الشاذلي في تصوير أول دور بطولة في مسيرتها من خلال الفيلم الجديد للمخرج نصرالدين السهيلي «حبّ الشباب» انطلاقا من شهر ماي القادم. كما تواصل حاليا تصوير دورها الى جانب كل من الممثلين التونسيين حاتم القروي وسميرة موري في مسلسل جزائري من اخراج بلال بالي سيبث في رمضان القادم على احدى القنوات الجزائرية وتتكلم فيه باللهجة المصرية.

وعلى صعيد آخر تستعد فاتن الشاذلي لسلسلة عروض العمل المسرحي الجديد للمخرج فتحي العكاري «الملك لير» وذلك أيام 15 و16 و17 فيفري ثم أيام 23 و24 و25 فيفري بمسرح الحمراء بالعاصمة.