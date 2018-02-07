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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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فاتن الشاذلي بطلة فيلم السهيلي الجديد
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الثقافي
فاتن الشاذلي بطلة فيلم السهيلي الجديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تنطلق الممثلة الشابة فاتن الشاذلي في تصوير أول دور بطولة في مسيرتها من خلال الفيلم الجديد للمخرج نصرالدين السهيلي «حبّ الشباب» انطلاقا من شهر ماي القادم. كما تواصل حاليا تصوير دورها الى جانب كل من الممثلين التونسيين حاتم القروي وسميرة موري في مسلسل جزائري من اخراج بلال بالي سيبث في رمضان القادم على احدى القنوات الجزائرية وتتكلم فيه باللهجة المصرية.

وعلى صعيد آخر تستعد فاتن الشاذلي لسلسلة عروض العمل المسرحي الجديد للمخرج فتحي العكاري «الملك لير» وذلك أيام 15 و16 و17 فيفري ثم أيام 23 و24 و25 فيفري بمسرح الحمراء بالعاصمة.

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الثقافي
فاتن الشاذلي بطلة فيلم السهيلي الجديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

تنطلق الممثلة الشابة فاتن الشاذلي في تصوير أول دور بطولة في مسيرتها من خلال الفيلم الجديد للمخرج نصرالدين السهيلي «حبّ الشباب» انطلاقا من شهر ماي القادم. كما تواصل حاليا تصوير دورها الى جانب كل من الممثلين التونسيين حاتم القروي وسميرة موري في مسلسل جزائري من اخراج بلال بالي سيبث في رمضان القادم على احدى القنوات الجزائرية وتتكلم فيه باللهجة المصرية.

وعلى صعيد آخر تستعد فاتن الشاذلي لسلسلة عروض العمل المسرحي الجديد للمخرج فتحي العكاري «الملك لير» وذلك أيام 15 و16 و17 فيفري ثم أيام 23 و24 و25 فيفري بمسرح الحمراء بالعاصمة.

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المزيد >>
لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف...
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