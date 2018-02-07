بسبب أغنية «سيدي منصور»:قاسم كافي ينتقد بشدة صابر الرباعي

انتقد بشدة الفنان قاسم كافي الفنان صابر الرباعي على خلفية حذف هذا الاخير مقطع «بابا بحري» من الاغنية التراثية سيدي منصور، وهو ما أفقد الأغنية قيمتها الفنية والابداعية علي حدّ تعبير قاسم كافي الذي أضاف أنه قال لصابر الرباعي «عيب ما فعلته في الأغنية... فلم يقدر على الرد عليّ».