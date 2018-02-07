لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني

-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
تونس (الشروق)
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف قضتها في مواقع التصوير بطهران منها أحد سجون العاصمة الإيرانية..
ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا وسيكون ضمن برمجة مهرجان فجر السينمائي بإيران وتتقمص فاطمة ناصر في أحداثه شخصية أم عربية تتقن اللغة الفارسية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها من طليقها إلا أن الظروف تقودها لمصير أسوأ، تائهة في شوارع طهران.
وقد سبق لفاطمة ناصر وأن جسدت أدوار مهمة في أفلام تونسية على غرار "حرة" لمعز كمون "، "مصطفى زاد" لنضال شطا و"أمواج متلاطمة" لحبيب المستيري كما قدمت تجارب مصرية على غرار "احكي يا شهر زاد" ليسري نصر الله وتستعد قريبا لتصوير فيلم مغربي.
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية عادت مؤخرا إلى مصر لإنهاء أعمالها الدرامية حيث تقدم دور الفتاة الانتهازية "سارة" في مسلسل رمضاني "قانون عمر" للنجم حمادة هلال كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" ضمن أحداث "قصة 604" وتجسد خلاله شخصية "مارلين" .
ويعرض لها حاليا مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، على قناة OSN المشفرة و هو من بطولة تيم الحسن وينتمي العمل إلى فئة أعمال 60 حلقة وتدور أحداثه في أواخر سبعينيات القرن العشرين ومن المنتظر أن يعرض هذا المسلسل على قناة "أم.بي.سي" بعد رمضان القادم
تونس (الشروق)
أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف قضتها في مواقع التصوير بطهران منها أحد سجون العاصمة الإيرانية..
ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا وسيكون ضمن برمجة مهرجان فجر السينمائي بإيران وتتقمص فاطمة ناصر في أحداثه شخصية أم عربية تتقن اللغة الفارسية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها من طليقها إلا أن الظروف تقودها لمصير أسوأ، تائهة في شوارع طهران.
وقد سبق لفاطمة ناصر وأن جسدت أدوار مهمة في أفلام تونسية على غرار "حرة" لمعز كمون "، "مصطفى زاد" لنضال شطا و"أمواج متلاطمة" لحبيب المستيري كما قدمت تجارب مصرية على غرار "احكي يا شهر زاد" ليسري نصر الله وتستعد قريبا لتصوير فيلم مغربي.
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية عادت مؤخرا إلى مصر لإنهاء أعمالها الدرامية حيث تقدم دور الفتاة الانتهازية "سارة" في مسلسل رمضاني "قانون عمر" للنجم حمادة هلال كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" ضمن أحداث "قصة 604" وتجسد خلاله شخصية "مارلين" .
ويعرض لها حاليا مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، على قناة OSN المشفرة و هو من بطولة تيم الحسن وينتمي العمل إلى فئة أعمال 60 حلقة وتدور أحداثه في أواخر سبعينيات القرن العشرين ومن المنتظر أن يعرض هذا المسلسل على قناة "أم.بي.سي" بعد رمضان القادم
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018