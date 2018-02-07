لأول مرة:ممثلة تونسية تقوم ببطولة فيلم إيراني

تونس (الشروق)

أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني تجسد بطولته وذلك بعد شهر ونصف قضتها في مواقع التصوير بطهران منها أحد سجون العاصمة الإيرانية..

ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا وسيكون ضمن برمجة مهرجان فجر السينمائي بإيران وتتقمص فاطمة ناصر في أحداثه شخصية أم عربية تتقن اللغة الفارسية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها من طليقها إلا أن الظروف تقودها لمصير أسوأ، تائهة في شوارع طهران.

وقد سبق لفاطمة ناصر وأن جسدت أدوار مهمة في أفلام تونسية على غرار "حرة" لمعز كمون "، "مصطفى زاد" لنضال شطا و"أمواج متلاطمة" لحبيب المستيري كما قدمت تجارب مصرية على غرار "احكي يا شهر زاد" ليسري نصر الله وتستعد قريبا لتصوير فيلم مغربي.

تجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية عادت مؤخرا إلى مصر لإنهاء أعمالها الدرامية حيث تقدم دور الفتاة الانتهازية "سارة" في مسلسل رمضاني "قانون عمر" للنجم حمادة هلال كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" ضمن أحداث "قصة 604" وتجسد خلاله شخصية "مارلين" .

ويعرض لها حاليا مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، على قناة OSN المشفرة و هو من بطولة تيم الحسن وينتمي العمل إلى فئة أعمال 60 حلقة وتدور أحداثه في أواخر سبعينيات القرن العشرين ومن المنتظر أن يعرض هذا المسلسل على قناة "أم.بي.سي" بعد رمضان القادم