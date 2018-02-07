عروض اليوم

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20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
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20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
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18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
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الأربعاء 07 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "coco".
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
16:30 – عرض فيلم "Ferdinand".
19:00 – عرض فيلم "Insidious".
21:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
19:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
21:15 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
15:00 – عرض فيلم "Insidious".
17:00 – عرض فيلم "Jumanji".
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
الأربعاء 07 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم "Jumanji".
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
14:00 – عرض فيلم "coco".
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
21:30 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
* قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – 21:30 – عرض فيلم "شرش" لوليد مطار.
19:00 – عرض فيلم "تحقيق في الجنة".
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
16:30 – عرض فيلم "Ferdinand".
19:00 – عرض فيلم "Insidious".
21:15 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
17:00 – عرض فيلم "بنزين" لسارة العبيدي.
19:00 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
21:15 – عرض فيلم "The Greatest Showman".
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "شيطان القايلة" لمعز كمون.
15:00 – عرض فيلم "Insidious".
17:00 – عرض فيلم "Jumanji".
19:00 – عرض فيلم "Maze Runner: The Death Cure".
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018