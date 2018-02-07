بعد تصريح حمة الهمامي على الشرف:الفايسبوكيون بين الترحيب والسخرية

تقدم حمة الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية) مؤخرا بتصريح على الشرف بخصوص أملاكه في دائرة المحاسبات في تونس وقد وجد هذا الاجراء الكثير من الجدل في أوساط الفايسبوكيين فمنهم من يرى فيها خطوة تلقائية ومنهم من سخر منه .

فقد أكد علي الصالحي في تدوينة له أن اقدام حمةالهمامي على التصريح على الشرف في أملاكه خطوة تلقائية من رجل عرف بنظافة اليد وحسن السلوك وأرجو أن تبادر مختلف النخب السياسية بالتصريح على الشرف على ممتلكاتها وتكون قدوة من أجل كسب الحرب على الفساد.

من جهتها أكدت كلثوم الشيباني على شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء خطوة تلقائية من أجل تكريس الشفافية ودولة القانون ولا يمكن الا أن أباركها وأساندها وأدعمها .

ودونت يمينة بن سليمان :

حمة عملة نادرة غير قابلة للصرف في أي بنك...حمّة زعيم فوق البيع والشراء...يا من جعلتم للنضال ثمنا وقبضتم الأجر حمّة ثابت كالصخر وجذوره مبادئ أقوى من تجارتكم العابرة...أكيد لم تستطيعوا شراءه لذا تتجهون نحو اغتياله.

...عاركم أصبح خبز يومي تتفننون في كشفه وللتاريخ كلمته ويا جبل ما يهزك ريح...

ودون علي عبدلي على موقعه في الفايسبوك

الخزي والعار لمروجي الاكاذيب الذين يستحمرون القطيع ويشوهون سمعة رموز الوطن ومناضليه غير المرتزقة عوضا عن مطارحتهم فكريا فليخجل اصحاب الغنائم .

ولكن تقدم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بالتصريح على الشرف في أملاكه وجد فيه البعض من الفايسبوكيين مصدرا للتندر والسخرية وفي هذا الاطار أكد نجيب بن رجب في تدوينة له :

كم من مرة كنت بسيارتك الفاخرة في جربة في أيام الانتخابات البلدية أو من أهداها لك وهل تعتبر أن من يمتلك سيارة بتلك الفخامة يمكن أن يقدم نفسه كفقير وولد الشعب.

وأبدت منى العياري عدم تصديقها مؤكدة في تدوينة لها : «بالله عندك خمسين دينار وأنت ترتدي ملابس يزيد ثمنها على 5 ملايين فهل مازالت توهم الناس أنك لا تملك ممتلكات ؟وأشار المنذر دبيش على شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا الاجراء يدخل في خانة الشعبوية وهي مجرد عملية استعراضية لكسب مزيد من الشهرة والاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والهمامي يريد أن يظهر دائما أنه فقير وضحية .

وأكد توفيق الصالحي في تدوينة له أن حمة الهمامي" يواصل في سياسة الضحك على الذقون وأنه في صف الشعب ولكن القناع اليوم سقط والتونسيون واعون ولا يمكن أن تنطلى عليهم مثل هذه التصرفات البهلوانية "

واعتبر العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء مجرد حركة استعراضية وهي تأتي في اطار الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة وخاصة الرئاسية والتشريعية.