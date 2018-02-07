بعد تصريح حمة الهمامي على الشرف:الفايسبوكيون بين الترحيب والسخرية

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تقدم حمة الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية) مؤخرا بتصريح على الشرف بخصوص أملاكه في دائرة المحاسبات في تونس وقد وجد هذا الاجراء الكثير من الجدل في أوساط الفايسبوكيين فمنهم من يرى فيها خطوة تلقائية ومنهم من سخر منه .
فقد أكد علي الصالحي في تدوينة له أن اقدام حمةالهمامي على التصريح على الشرف في أملاكه خطوة تلقائية من رجل عرف بنظافة اليد وحسن السلوك وأرجو أن تبادر مختلف النخب السياسية بالتصريح على الشرف على ممتلكاتها وتكون قدوة من أجل كسب الحرب على الفساد.
من جهتها أكدت كلثوم الشيباني على شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء خطوة تلقائية من أجل تكريس الشفافية ودولة القانون ولا يمكن الا أن أباركها وأساندها وأدعمها .
ودونت يمينة بن سليمان :
حمة عملة نادرة غير قابلة للصرف في أي بنك...حمّة زعيم فوق البيع والشراء...يا من جعلتم للنضال ثمنا وقبضتم الأجر حمّة ثابت كالصخر وجذوره مبادئ أقوى من تجارتكم العابرة...أكيد لم تستطيعوا شراءه لذا تتجهون نحو اغتياله.
...عاركم أصبح خبز يومي تتفننون في كشفه وللتاريخ كلمته ويا جبل ما يهزك ريح...
ودون علي عبدلي على موقعه في الفايسبوك
الخزي والعار لمروجي الاكاذيب الذين يستحمرون القطيع ويشوهون سمعة رموز الوطن ومناضليه غير المرتزقة عوضا عن مطارحتهم فكريا فليخجل اصحاب الغنائم .
ولكن تقدم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بالتصريح على الشرف في أملاكه وجد فيه البعض من الفايسبوكيين مصدرا للتندر والسخرية وفي هذا الاطار أكد نجيب بن رجب في تدوينة له :
كم من مرة كنت بسيارتك الفاخرة في جربة في أيام الانتخابات البلدية أو من أهداها لك وهل تعتبر أن من يمتلك سيارة بتلك الفخامة يمكن أن يقدم نفسه كفقير وولد الشعب.
وأبدت منى العياري عدم تصديقها مؤكدة في تدوينة لها : «بالله عندك خمسين دينار وأنت ترتدي ملابس يزيد ثمنها على 5 ملايين فهل مازالت توهم الناس أنك لا تملك ممتلكات ؟وأشار المنذر دبيش على شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا الاجراء يدخل في خانة الشعبوية وهي مجرد عملية استعراضية لكسب مزيد من الشهرة والاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والهمامي يريد أن يظهر دائما أنه فقير وضحية .
وأكد توفيق الصالحي في تدوينة له أن حمة الهمامي" يواصل في سياسة الضحك على الذقون وأنه في صف الشعب ولكن القناع اليوم سقط والتونسيون واعون ولا يمكن أن تنطلى عليهم مثل هذه التصرفات البهلوانية "
واعتبر العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء مجرد حركة استعراضية وهي تأتي في اطار الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة وخاصة الرئاسية والتشريعية.
تقدم حمة الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية) مؤخرا بتصريح على الشرف بخصوص أملاكه في دائرة المحاسبات في تونس وقد وجد هذا الاجراء الكثير من الجدل في أوساط الفايسبوكيين فمنهم من يرى فيها خطوة تلقائية ومنهم من سخر منه .
فقد أكد علي الصالحي في تدوينة له أن اقدام حمةالهمامي على التصريح على الشرف في أملاكه خطوة تلقائية من رجل عرف بنظافة اليد وحسن السلوك وأرجو أن تبادر مختلف النخب السياسية بالتصريح على الشرف على ممتلكاتها وتكون قدوة من أجل كسب الحرب على الفساد.
من جهتها أكدت كلثوم الشيباني على شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء خطوة تلقائية من أجل تكريس الشفافية ودولة القانون ولا يمكن الا أن أباركها وأساندها وأدعمها .
ودونت يمينة بن سليمان :
حمة عملة نادرة غير قابلة للصرف في أي بنك...حمّة زعيم فوق البيع والشراء...يا من جعلتم للنضال ثمنا وقبضتم الأجر حمّة ثابت كالصخر وجذوره مبادئ أقوى من تجارتكم العابرة...أكيد لم تستطيعوا شراءه لذا تتجهون نحو اغتياله.
...عاركم أصبح خبز يومي تتفننون في كشفه وللتاريخ كلمته ويا جبل ما يهزك ريح...
ودون علي عبدلي على موقعه في الفايسبوك
الخزي والعار لمروجي الاكاذيب الذين يستحمرون القطيع ويشوهون سمعة رموز الوطن ومناضليه غير المرتزقة عوضا عن مطارحتهم فكريا فليخجل اصحاب الغنائم .
ولكن تقدم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية بالتصريح على الشرف في أملاكه وجد فيه البعض من الفايسبوكيين مصدرا للتندر والسخرية وفي هذا الاطار أكد نجيب بن رجب في تدوينة له :
كم من مرة كنت بسيارتك الفاخرة في جربة في أيام الانتخابات البلدية أو من أهداها لك وهل تعتبر أن من يمتلك سيارة بتلك الفخامة يمكن أن يقدم نفسه كفقير وولد الشعب.
وأبدت منى العياري عدم تصديقها مؤكدة في تدوينة لها : «بالله عندك خمسين دينار وأنت ترتدي ملابس يزيد ثمنها على 5 ملايين فهل مازالت توهم الناس أنك لا تملك ممتلكات ؟وأشار المنذر دبيش على شبكة التواصل الاجتماعي أن هذا الاجراء يدخل في خانة الشعبوية وهي مجرد عملية استعراضية لكسب مزيد من الشهرة والاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والهمامي يريد أن يظهر دائما أنه فقير وضحية .
وأكد توفيق الصالحي في تدوينة له أن حمة الهمامي" يواصل في سياسة الضحك على الذقون وأنه في صف الشعب ولكن القناع اليوم سقط والتونسيون واعون ولا يمكن أن تنطلى عليهم مثل هذه التصرفات البهلوانية "
واعتبر العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي أن الاجراء مجرد حركة استعراضية وهي تأتي في اطار الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة وخاصة الرئاسية والتشريعية.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018