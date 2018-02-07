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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مره واحد مهبول يسأل في واحد مهبول قلو ياخي ليوم سبت ولا الاحد
قلو الاثنين
قلوا كيفاش جايين مع بعضهم.

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الفايس بوك
نكتة من الــ «فايسبوك»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

مره واحد مهبول يسأل في واحد مهبول قلو ياخي ليوم سبت ولا الاحد
قلو الاثنين
قلوا كيفاش جايين مع بعضهم.

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