دوّنوا على جدرانهم

محسن مرزوق

الذكرى الخامسـة لاغتيـــال الشهيـــد شكـــري بالعيــد.. ويبقـــى نفــــس السؤال مطروح: شكون قتل شكري؟

وطالما لم تكشف الحقيقة في ملف اغتيال شكري فإن المسار الإنتقالي ليس له شرعية أخلاقية .

يمكن أن تكون هناك شرعية سياسية انتخابية ولكن ليست أخلاقية .. دم شكري أمانة في رقبتنا ولن يهدأ لنا بال الا بعد معرفة الحقيقة كاملة!

وما حز في نفسي اليوم عدم وجود ممثل السلطة ولا حضور رسمي في دار الشهيد..

التعليقات

سلوى بن محمود

شكري بالعيد والبراهمي ونقض وشهداء الأمن والجيش والحرس حقهم في رقبة كل التونسيين على علم بأن الأيادي التي تقف وراء قتلهم تريد بث الفوضى ولكن خابت مساعيهم ونرجو أن يتم معاقبة المتورطين