تخليدا لأحداث ساقية سيدي يوسف:

نصف ماراطون جامعي جزائري - تونسي في سوق اهراس

تنظم جامعة محمد الشريف مساعدية لسوق أهراس بالتنسيق مع كل من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لذات الجامعة وجامعة جندوبة يوم 8 فيفري المقبل نصف ماراطون جامعي جزائري-تونسي وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وأوضح مدير جامعة محمد الشريف مساعدية زبير بوزبدة لوكالة الانباء الجزائرية (وأج) بأن نصف الماراطون الذي سيجرى تحت شعار "من أجل تعميم أواصر الأخوة بين طلابنا" وبالتنسيق كذلك مع مديرية الخدمات الجامعية لسوق أهراس سيشارك فيه 250 جامعيا من الجزائر وتونس على غرار جامعات كل من الطارف و سكيكدة و خنشلة وعنابة و الوادي و تبسة و أم البواقي وسوق أهراس فضلا عن جامعات تونسية من جندوبة و المنار و منوبة وقفصة .

وسيقطع المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية مسافة 12 كلم بالنسبة للذكور و6 كلم للإناث وذلك عبر مسارات انطلاقا من جامعة سوق أهراس إلى غاية الطريق المزدوج عين سنور ومن نهاية الطريق المزدوج إلى حي البسكري ومن حي البسكري باتجاه الجامعة.