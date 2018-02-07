نصف ماراطون جامعي جزائري - تونسي في سوق اهراس

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تنظم جامعة محمد الشريف مساعدية لسوق أهراس بالتنسيق مع كل من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لذات الجامعة وجامعة جندوبة يوم 8 فيفري المقبل نصف ماراطون جامعي جزائري-تونسي وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف.
وأوضح مدير جامعة محمد الشريف مساعدية زبير بوزبدة لوكالة الانباء الجزائرية (وأج) بأن نصف الماراطون الذي سيجرى تحت شعار "من أجل تعميم أواصر الأخوة بين طلابنا" وبالتنسيق كذلك مع مديرية الخدمات الجامعية لسوق أهراس سيشارك فيه 250 جامعيا من الجزائر وتونس على غرار جامعات كل من الطارف و سكيكدة و خنشلة وعنابة و الوادي و تبسة و أم البواقي وسوق أهراس فضلا عن جامعات تونسية من جندوبة و المنار و منوبة وقفصة .
وسيقطع المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية مسافة 12 كلم بالنسبة للذكور و6 كلم للإناث وذلك عبر مسارات انطلاقا من جامعة سوق أهراس إلى غاية الطريق المزدوج عين سنور ومن نهاية الطريق المزدوج إلى حي البسكري ومن حي البسكري باتجاه الجامعة.
تنظم جامعة محمد الشريف مساعدية لسوق أهراس بالتنسيق مع كل من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لذات الجامعة وجامعة جندوبة يوم 8 فيفري المقبل نصف ماراطون جامعي جزائري-تونسي وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف.
وأوضح مدير جامعة محمد الشريف مساعدية زبير بوزبدة لوكالة الانباء الجزائرية (وأج) بأن نصف الماراطون الذي سيجرى تحت شعار "من أجل تعميم أواصر الأخوة بين طلابنا" وبالتنسيق كذلك مع مديرية الخدمات الجامعية لسوق أهراس سيشارك فيه 250 جامعيا من الجزائر وتونس على غرار جامعات كل من الطارف و سكيكدة و خنشلة وعنابة و الوادي و تبسة و أم البواقي وسوق أهراس فضلا عن جامعات تونسية من جندوبة و المنار و منوبة وقفصة .
وسيقطع المشاركون في هذه التظاهرة الرياضية مسافة 12 كلم بالنسبة للذكور و6 كلم للإناث وذلك عبر مسارات انطلاقا من جامعة سوق أهراس إلى غاية الطريق المزدوج عين سنور ومن نهاية الطريق المزدوج إلى حي البسكري ومن حي البسكري باتجاه الجامعة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018