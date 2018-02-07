بإيجاز

وفاة أحد آخر مفجري الثورة الجزائرية

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء أمس الأول عن وفاة بن مصطفى بن عودة الذي اشتهر بـ «عمار» .وهو أحد المحاربين القدامى ضد الاستعمار الفرنسي بمستشفى في بلجيكا عن عمر يناهز 93 عاما.

مقتل أبي بكر الشيشاني في ليبيا

كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر الشيشاني جنوبي ليبيا.

قمة إماراتية مصرية في أبوظبي

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

مساعــــدات من السعودية إلى اليمــــــن

نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس فيديو تظهر فيه دفعة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى مدينة مأرب اليمنية. وذلك في إطار خطة التحالف العربي لعمليات إنسانية شاملة في اليمن.

طرد 40 من السودان وإريتريا

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لطرد نحو 40 ألف طالب لجوء سياسي من إريتريا والسودان. وجاءت دعوات عنصرية من أعضاء في حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي، للتخلص من طالبي اللجوء بحجة الخطر الديموغرافي.

برلسكوني: المهاجرون قنبلة موقوتة

حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من «قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.

روسيا تستعيد جثمان طيارها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في ادلب السورية إلى الوطن.

دعوات الى التعاون مع الأسد

دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الإرهاب.