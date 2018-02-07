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21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
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21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
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21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
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21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
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21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
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20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
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20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
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20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
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20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
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19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
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19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
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19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
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19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
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19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
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18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
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18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018
وفاة أحد آخر مفجري الثورة الجزائرية
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء أمس الأول عن وفاة بن مصطفى بن عودة الذي اشتهر بـ «عمار» .وهو أحد المحاربين القدامى ضد الاستعمار الفرنسي بمستشفى في بلجيكا عن عمر يناهز 93 عاما.
مقتل أبي بكر الشيشاني في ليبيا
كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر الشيشاني جنوبي ليبيا.
قمة إماراتية مصرية في أبوظبي
بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
مساعــــدات من السعودية إلى اليمــــــن
نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس فيديو تظهر فيه دفعة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى مدينة مأرب اليمنية. وذلك في إطار خطة التحالف العربي لعمليات إنسانية شاملة في اليمن.
طرد 40 من السودان وإريتريا
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لطرد نحو 40 ألف طالب لجوء سياسي من إريتريا والسودان. وجاءت دعوات عنصرية من أعضاء في حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي، للتخلص من طالبي اللجوء بحجة الخطر الديموغرافي.
برلسكوني: المهاجرون قنبلة موقوتة
حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من «قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.
روسيا تستعيد جثمان طيارها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في ادلب السورية إلى الوطن.
دعوات الى التعاون مع الأسد
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الإرهاب.
وفاة أحد آخر مفجري الثورة الجزائرية
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء أمس الأول عن وفاة بن مصطفى بن عودة الذي اشتهر بـ «عمار» .وهو أحد المحاربين القدامى ضد الاستعمار الفرنسي بمستشفى في بلجيكا عن عمر يناهز 93 عاما.
مقتل أبي بكر الشيشاني في ليبيا
كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر الشيشاني جنوبي ليبيا.
قمة إماراتية مصرية في أبوظبي
بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
مساعــــدات من السعودية إلى اليمــــــن
نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس فيديو تظهر فيه دفعة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى مدينة مأرب اليمنية. وذلك في إطار خطة التحالف العربي لعمليات إنسانية شاملة في اليمن.
طرد 40 من السودان وإريتريا
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لطرد نحو 40 ألف طالب لجوء سياسي من إريتريا والسودان. وجاءت دعوات عنصرية من أعضاء في حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي، للتخلص من طالبي اللجوء بحجة الخطر الديموغرافي.
برلسكوني: المهاجرون قنبلة موقوتة
حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من «قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.
روسيا تستعيد جثمان طيارها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في ادلب السورية إلى الوطن.
دعوات الى التعاون مع الأسد
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الإرهاب.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018