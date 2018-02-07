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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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العالمية
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

وفاة أحد آخر مفجري الثورة الجزائرية
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء أمس الأول عن وفاة بن مصطفى بن عودة الذي اشتهر بـ «عمار» .وهو أحد المحاربين القدامى ضد الاستعمار الفرنسي بمستشفى في بلجيكا عن عمر يناهز 93 عاما.
مقتل أبي بكر الشيشاني في ليبيا
كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر الشيشاني جنوبي ليبيا.
قمة إماراتية مصرية في أبوظبي
بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
مساعــــدات من السعودية إلى اليمــــــن
نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس فيديو تظهر فيه دفعة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى مدينة مأرب اليمنية. وذلك في إطار خطة التحالف العربي لعمليات إنسانية شاملة في اليمن.
طرد 40 من السودان وإريتريا
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لطرد نحو 40 ألف طالب لجوء سياسي من إريتريا والسودان. وجاءت دعوات عنصرية من أعضاء في حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي، للتخلص من طالبي اللجوء بحجة الخطر الديموغرافي.
برلسكوني: المهاجرون قنبلة موقوتة
حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من «قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.
روسيا تستعيد جثمان طيارها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في ادلب السورية إلى الوطن.
دعوات الى التعاون مع الأسد
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الإرهاب.

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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

وفاة أحد آخر مفجري الثورة الجزائرية
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء أمس الأول عن وفاة بن مصطفى بن عودة الذي اشتهر بـ «عمار» .وهو أحد المحاربين القدامى ضد الاستعمار الفرنسي بمستشفى في بلجيكا عن عمر يناهز 93 عاما.
مقتل أبي بكر الشيشاني في ليبيا
كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر الشيشاني جنوبي ليبيا.
قمة إماراتية مصرية في أبوظبي
بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مع نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
مساعــــدات من السعودية إلى اليمــــــن
نشرت وكالة «أسوشيتيد برس» أمس فيديو تظهر فيه دفعة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها السعودية إلى مدينة مأرب اليمنية. وذلك في إطار خطة التحالف العربي لعمليات إنسانية شاملة في اليمن.
طرد 40 من السودان وإريتريا
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية خطة لطرد نحو 40 ألف طالب لجوء سياسي من إريتريا والسودان. وجاءت دعوات عنصرية من أعضاء في حكومة الاحتلال واليمين الإسرائيلي، للتخلص من طالبي اللجوء بحجة الخطر الديموغرافي.
برلسكوني: المهاجرون قنبلة موقوتة
حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من «قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار» بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.
روسيا تستعيد جثمان طيارها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن استخباراتها نجحت بمساعدة من نظيرتها التركية، في استعادة جثمان الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي قتل في ادلب السورية إلى الوطن.
دعوات الى التعاون مع الأسد
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة الإرهاب.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
السلطة الفلسطينية تبدأ فك الارتباط مع سلطة الاحتلال
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وجه مجلس الوزراء الفلسطيني، امس الثلاثاء، في جلسة تضمنت مناقشة لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير...
المزيد >>
حماس تستبعد شن الاحتلال حربا على غزة
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استبعد مصدر مسؤول في حركة حماس، أن تشن سلطة الاحتلال حربا جديدة ضد قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، على وقع...
المزيد >>
رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
سوف تثبت الأيام كما القرارات والمواقف أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، هي في الحقيقة زيارة الى ليبيا من تونس...
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