ازدياد الاتجار بالبشر و"داعش" يدخل خط المهربين

طرابلس (وكالات)

خلص تقرير سري للجنة خبراء الأمم إلى أنه رغم انخفاض معدلات الهجرة غير القانونية خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في التزايد.وأشار التقرير، الذي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن بعض الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق قد تكون متورطة مع مهربي البشر عبر تمكينهم من استخدام منشآت الدولة وأموالها لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة.كذلك حذر التقرير السري من أن تنظيم "داعش"، الذي طُرد من سرت عام 2016، يسعى الى الانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا عبر التواصل مع المهربين، وتقديم لهم الدعم والتمويل. إذ تفيد المصادر أن «داعش» يسعى إلى إعادة تنظيم صفوفه وإيجاد موطئ قدم له في أقصى الجنوب الليبي.