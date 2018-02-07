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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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"حزب ‎الله" العراق يؤكد استعداده للمواجهة مع أمريكا
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العالمية
"حزب ‎الله" العراق يؤكد استعداده للمواجهة مع أمريكا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

بغداد (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري بإسم كتائب "حزب الله" العراق أنه لا عراق مستقرا بوجود الأمريكيين، مشيراً إلى أنّ المواجهة مع الأمريكيين قد تنطلق في أي لحظة.
وقال جعفر الحسيني في تصريحات صحفية نقلها موقع السومرية نيوز أمس الثلاثاء إنّ «التواجد الأمريكي في العراق احتلال»، مبيناً أنه «لا يمكن النقاش حول تسمية وجود الأمريكيين».
وتابع أنّ «التحالف الدولي بقيادة واشنطن تمّ تشكيله خارج إرادة العراق وأنّ القوات الأمريكية دخلت العراق عنوة»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي قرار حكومي عراقي لبقاء القوات الأمريكية. والأمريكيون يحرجون الحكومة».

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العالمية
"حزب ‎الله" العراق يؤكد استعداده للمواجهة مع أمريكا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

بغداد (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري بإسم كتائب "حزب الله" العراق أنه لا عراق مستقرا بوجود الأمريكيين، مشيراً إلى أنّ المواجهة مع الأمريكيين قد تنطلق في أي لحظة.
وقال جعفر الحسيني في تصريحات صحفية نقلها موقع السومرية نيوز أمس الثلاثاء إنّ «التواجد الأمريكي في العراق احتلال»، مبيناً أنه «لا يمكن النقاش حول تسمية وجود الأمريكيين».
وتابع أنّ «التحالف الدولي بقيادة واشنطن تمّ تشكيله خارج إرادة العراق وأنّ القوات الأمريكية دخلت العراق عنوة»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي قرار حكومي عراقي لبقاء القوات الأمريكية. والأمريكيون يحرجون الحكومة».

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رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
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