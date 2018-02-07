بعد تهديده بقصف تل أبيب بالسكود:الأسد على لائحة اغتيالات الموساد

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دمشق (وكالات)
أدرج جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، (الموساد) ، اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة اغتيالاتها، بعد أن هدّد الأخير بضرب أهداف حسّاسة في تل أبيب بصواريخ السكود حال واصلت غاراتها داخل سوريا، حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عما وصفته بـ»مصدر خاص».
وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن «قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين في ما تعتبره تل أبيب أعمالًا إرهابية ضدها، أو رؤساء تنظيمات إرهابية من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يُضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر (غير عادي)».
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات ينظر إلى الأسد على أنه رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطرًا على مصالحها، لاسيّما بعد استعادته، بواسطة روسيا وإيران، أجزاء كبيرة من سوريا. وربما يستغل هذا الأمر في مهاجمة مصالح حساسة في الداخل الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى.
وكانت تقارير ذكرت أن الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشيّة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو في 29 جانفي الماضي، أنه مستعد لقصف مطار بن غوريون، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية. وتضم قائمة اغتيالات الاحتلال الحالية شخصيات مثل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد حركة "حماس" في غزة يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وآخرين من قيادات تنظيمات فلسطينية، إضافة الى تنظيمات مسلحة أخرى بالمنطقة.
دمشق (وكالات)
أدرج جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، (الموساد) ، اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة اغتيالاتها، بعد أن هدّد الأخير بضرب أهداف حسّاسة في تل أبيب بصواريخ السكود حال واصلت غاراتها داخل سوريا، حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عما وصفته بـ»مصدر خاص».
وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن «قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين في ما تعتبره تل أبيب أعمالًا إرهابية ضدها، أو رؤساء تنظيمات إرهابية من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يُضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر (غير عادي)».
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات ينظر إلى الأسد على أنه رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطرًا على مصالحها، لاسيّما بعد استعادته، بواسطة روسيا وإيران، أجزاء كبيرة من سوريا. وربما يستغل هذا الأمر في مهاجمة مصالح حساسة في الداخل الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى.
وكانت تقارير ذكرت أن الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشيّة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو في 29 جانفي الماضي، أنه مستعد لقصف مطار بن غوريون، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية. وتضم قائمة اغتيالات الاحتلال الحالية شخصيات مثل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد حركة "حماس" في غزة يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وآخرين من قيادات تنظيمات فلسطينية، إضافة الى تنظيمات مسلحة أخرى بالمنطقة.
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018