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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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بعد تهديده بقصف تل أبيب بالسكود:الأسد على لائحة اغتيالات الموساد
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العالمية
بعد تهديده بقصف تل أبيب بالسكود:الأسد على لائحة اغتيالات الموساد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أدرج جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، (الموساد) ، اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة اغتيالاتها، بعد أن هدّد الأخير بضرب أهداف حسّاسة في تل أبيب بصواريخ السكود حال واصلت غاراتها داخل سوريا، حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عما وصفته بـ»مصدر خاص».
وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن «قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين في ما تعتبره تل أبيب أعمالًا إرهابية ضدها، أو رؤساء تنظيمات إرهابية من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يُضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر (غير عادي)».
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات ينظر إلى الأسد على أنه رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطرًا على مصالحها، لاسيّما بعد استعادته، بواسطة روسيا وإيران، أجزاء كبيرة من سوريا. وربما يستغل هذا الأمر في مهاجمة مصالح حساسة في الداخل الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى.
وكانت تقارير ذكرت أن الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشيّة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو في 29 جانفي الماضي، أنه مستعد لقصف مطار بن غوريون، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية. وتضم قائمة اغتيالات الاحتلال الحالية شخصيات مثل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد حركة "حماس" في غزة يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وآخرين من قيادات تنظيمات فلسطينية، إضافة الى تنظيمات مسلحة أخرى بالمنطقة.

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بعد تهديده بقصف تل أبيب بالسكود:الأسد على لائحة اغتيالات الموساد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أدرج جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، (الموساد) ، اسم الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة اغتيالاتها، بعد أن هدّد الأخير بضرب أهداف حسّاسة في تل أبيب بصواريخ السكود حال واصلت غاراتها داخل سوريا، حسبما نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عما وصفته بـ»مصدر خاص».
وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن «قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين في ما تعتبره تل أبيب أعمالًا إرهابية ضدها، أو رؤساء تنظيمات إرهابية من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يُضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر (غير عادي)».
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بات ينظر إلى الأسد على أنه رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطرًا على مصالحها، لاسيّما بعد استعادته، بواسطة روسيا وإيران، أجزاء كبيرة من سوريا. وربما يستغل هذا الأمر في مهاجمة مصالح حساسة في الداخل الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى.
وكانت تقارير ذكرت أن الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشيّة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو في 29 جانفي الماضي، أنه مستعد لقصف مطار بن غوريون، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية. وتضم قائمة اغتيالات الاحتلال الحالية شخصيات مثل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد حركة "حماس" في غزة يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وآخرين من قيادات تنظيمات فلسطينية، إضافة الى تنظيمات مسلحة أخرى بالمنطقة.

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