رسالة الجزائر:ترشّح بوتفليقة للرئاسة يثير أزمة

الجزائر -«الشروق»-

بلغت الضبابية التي تعيشها الساحة السياسية في الجزائر، خطوطا حمراء بسبب فوضى المبادرات وتعدد مصادر صنع القرار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي فقد أمينه العام السيطرة على الوضع الداخلي لحزب يوصف بالجهاز السياسي للنظام الجزائري، بينما تمت إحالة نائب برلماني مثير على لجنة التأديب لخرق قواعد النظام الداخلي للحزب القوي في البلاد.

وفاجأ نائب برلماني دخيل على الحزب الحاكم ويقدم نفسه على أنه من مقربي الجنرالات والمحيط الرئاسي، بإعلانه عن تنسيقية لدعم ترشح رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة في أفريل2019، دون إذن من قيادة الجبهة التي يرأسها شرفيا بوتفليقة وتشكل ذراعه السياسية في كل محطاته.

وقال النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة إنّه تمكن من جمع رؤساء حكومات سابقين ووزراء وشخصيات فاعلة، لعضوية تنسيقية دعم ترشح بوتفليقة. وذكر أن رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ووزير الخارجية السابق عبد العزيز بلخادم ووزير السياحة السابق عبد الوهاب نوري وأمين عام الحزب الحاكم سابقًا عمار سعداني وزعيم نقابة اتحاد الشغل عبد المجيد سيدي السعيد وغيرهم.

ووجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس ، انتقادا لاذعا الى عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني بهاء الدين طليبة، بسبب نشره قائمة بأسماء إطارات الحزب ووزراء سابقين من أجل مساندة الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في رئاسيات أفريل 2019 مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة هو الذي سوف يقرر بنفسه موقفه من الترشح لموعد الرئاسيات.وقال ولد عباس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في الجزائر العاصمة، إنه حذر طليبة الأسبوع الماضي، من المناورات التي يقوم بها. لكن الأخير نصب نفسه متحدثا باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . وأصبح يقرر مكان رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن الأخير هو من يقرر في شأن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة ربيع 2019 لعهدة خامسة. كما أضاف ولد عباس أن كل الشخصيات التي ورد اسمها في قائمة طليبة كذبت علمها بالموضوع ومنها تصريحات الأمين العام الأسبق للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم الذي كذب تكذيبا قاطعا ورود اسمه في القائمة الوهمية.وشدد ولد عباس أن أي عضو أو شخصية من داخل الحزب تتحرك وتقوم بمبادرات شخصية لا تدخل في أجندة حزب جبهة التحرير الوطني متوعدا إياه بالإحالة على لجنة التأديب والانضباظ التي تم تنصيبها أمس. وستشرع في عملها تحضيرا لانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية المقررة في 19 مارس القادم.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة الوطنية صراعا على من يقود الواجهة لدعم بوتفليقة أو شخص آخر في الانتخابات القادمة، استبعد زعيم إسلامي يقود حزب حركة مجتمع السلم المعارضة، أن يتم التوافق مع قوى المعارضين على مرشح يخوض السباق الرئاسي. حيث انتقد عبد الرزاق مقري الحديث المسبق عن الرئاسيات. وتساءل بقوله:»أيّ عهدة خامسة يريدها السيد رئيس الجمهورية إذا كان يريد ذلك؟، وأي جزائر سيحكمها؟، وبأيّ مال سيشتري به الزبناء السياسيين و»المصلحيين»؟، وكيف يسكت الجبهات الاجتماعية الملتهبة المتصاعدة؟ وهل له ولهم الاستعداد للدخول في مغامرة القمع وتحمل نتائجها؟».وخلُص إلى أن مرحلة ما بعد انتخابات الرئاسية سوف تكون أكثر صعوبة في ظل شحّ الخزينة العامة للبلاد، وتنامي الحركات الاحتجاجية، وهشاشة الاقتصاد الوطني، مع مطالبته بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لمواجهة مآلات الوضع القائم.

الطاهر إبراهيم