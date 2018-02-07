كلب محنّــــط داخــل جــذع شجـــرة

علق الكلب «ستاكي»، منذ ما يقارب 60 عاما، داخل جذع شجرة في غابة بجورجيا، حيث مات وتحنطت جثته ولم تتغير على مر السنين.

وتروي المومياء قصة مروعة ومأساوية للكلب الذي يرجح، بيرتا سو ديكسون، مدير متحف «ساوث فوريست وورلد»، أنه كان يلعب وسط الغابة عندما صعد إلى شجرة البلوط، في عام 1960 تقريبا، وأشار إلى أنه كلب صيد «لذلك أفترض بأنه كان يطارد فريسة ما في الشجرة».

ويعود بقاء الكلب المحنط وحفظ جثته من التحلل إلى شجرة البلوط التي تحتوي على «التانين»، وهي مادة مجففة طبيعية تقوم بامتصاص الرطوبة وتجفف محيطها، وتستخدم في تبييض جلد الحيوانات ومنع التسوّس.