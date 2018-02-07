إغـــلاق برج إيفــل حتى إشعـــار آخــر!

أغلقت السلطات المحلية في العاصمة الفرنسية باريس برج إيفل أمام الزوار بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت إدارة المعلم الباريسي الشهير على صفحتها في تويتر: «أغلق برج إيفل اليوم بسبب الظروف المناخية السيئة، ويسمح بدخول زبائن المطعم الموجود فيه إذا كان لديهم حجز مسبق».

يذكر أن هطول الأمطار والثلوج على مدينة باريس تواصل أمس لليوم الثاني، ويتوقع أن يستمر، حتى نهاية اليوم الأربعاء 7 فيفري.