وزارة للعزلــــة في روسيــا

صرّحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو لوكالة أنباء «موسكو» الروسية بإمكانية استحداث وزارة للعزلة في روسيا.

وقالت ماتفيينكو إن «العزلة من أكبر المشاكل في المجتمع المعاصر، وقد أنشئت وزارة لها في بريطانيا، لذلك يمكن أن ننشئ لدينا في يوم من الأيام وزارة مماثلة».

وبحسب رئيسة مجلس الاتحاد فإن كبار السن يحتاجون لاهتمام يومي مستمر. وذكّرت ماتفيينكو بأنها اقترحت في السابق إنشاء وزارة السعادة، لكن فكرتها لم تلق الدعم الكافي.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قامت بتكليف تريسي كراوتش بشغل منصب وزير العزلة، في جانفي الماضي، للتعامل مع مشكلة الوحدة التي يعاني منها ملايين البريطانيين.