المطالبة بالتحقيـــق في واقعة إجبار حصان على تعاطي الحشـــيـــش!

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي بالتحقيق في واقعة، ظهرت في مقطع فيديو، تمثلت في إجبار رجل حصانا على تدخين الحشيش. وذكرت «بوابة الأهرام» أن الحادثة وثقها شريط مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان صُور في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.

ولفت المصدر إلى أن عامر سلّم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتحويله إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تساءل فيه: «كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟».