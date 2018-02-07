المطالبة بالتحقيـــق في واقعة إجبار حصان على تعاطي الحشـــيـــش!

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طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي بالتحقيق في واقعة، ظهرت في مقطع فيديو، تمثلت في إجبار رجل حصانا على تدخين الحشيش. وذكرت «بوابة الأهرام» أن الحادثة وثقها شريط مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان صُور في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.
ولفت المصدر إلى أن عامر سلّم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتحويله إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تساءل فيه: «كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟».
طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي بالتحقيق في واقعة، ظهرت في مقطع فيديو، تمثلت في إجبار رجل حصانا على تدخين الحشيش. وذكرت «بوابة الأهرام» أن الحادثة وثقها شريط مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان صُور في فرح شعبي بإحدى المناطق الشعبية.
ولفت المصدر إلى أن عامر سلّم بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتحويله إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تساءل فيه: «كيف وصل الحد إلى تقديم أحد المواطنين المخدرات لحصان علنا وفي فرح شعبي؟».
-
21:54سيدي بوزيد: الشروع في الإجراءات الخاصة بمشروع تحلية المياه
07 فيفري 2018
-
-
-
21:33استئناف الاعتصام المفتوح لأعوان وإطارات هيئة الانتخابات
07 فيفري 2018
-
21:21محمد الكوكي مدربا جديدا للملعب القابسي
07 فيفري 2018
-
21:18توفيق الراجحي: الاتحاد الأوروبي ليس مؤهل أن يقيم البلدان(فيديو)
07 فيفري 2018
-
21:12قفصة: 7جرحى في اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة
07 فيفري 2018
-
20:58تجديد الثقة في علي بوبكر على راس الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي
07 فيفري 2018
-
20:44مفاجأة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة فالنسيا
07 فيفري 2018
-
20:32بوادر انفراج في اعتصامات مدينة المتلوي
07 فيفري 2018
-
-
20:08المنطقة العازلة: القبض على 4 ليبيين كانوا بصدد البحث عن "الترفاس"
07 فيفري 2018
-
19:55وزير النقل يؤدي زيارة ليلية غير معلنة الى ميناء رادس
07 فيفري 2018
-
19:40كرة طائرة: نتائج وترتيب الجولة 3 من مرحلة التتويج للقسم الوطني "أ"
07 فيفري 2018
-
19:33رشيد الرحموني ينزل ضيف شرف على الصالون الدولي الاول للكاريكاتور بوهران الجزائرية
07 فيفري 2018
-
19:22إعتقال 100 إرهابي فرنسي في سوريا
07 فيفري 2018
-
19:15شركة فسفاط قفصة تؤكد شفافية المناظرة الأخيرة لإنتداب 1700 عون تنفيذ
07 فيفري 2018
-
-
18:54مساكن: إيقاف شخص بحوزته 3 بنادق صيد دون رخصة
07 فيفري 2018
-
18:37ماذا في لقاء جمعية القضاة بالرئيس الأول لدائرة المحاسبات ؟
07 فيفري 2018