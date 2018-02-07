رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده

شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا أليفا»، وكاد يحرز ذلك اللقب لولا اعترافه في اللحظات الأخيرة أنه رجل. وعندما وصل الشاب إلى المرحلة النهائية، أوضح أنه اتخذ قرار الاعتراف بأنه ذكر، وبعد إقراره بذلك، تم استبعاده « من المسابقة ليستبدل بمشاركة أخرى لم يحالفها الحظ بالوصول إلى النهائيات.

وكان دياجيليف قد نجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، ونال اعجاب لجنة التحكيم. وأضاف بحسب وسائل إعلام روسية: «في البداية كان هناك حوالي 4 الاف طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أصل إلى المرحلة النهائية «.