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يوم الأربعاء 07 فيفري 2018
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رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
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العالمية
رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا أليفا»، وكاد يحرز ذلك اللقب لولا اعترافه في اللحظات الأخيرة أنه رجل. وعندما وصل الشاب إلى المرحلة النهائية، أوضح أنه اتخذ قرار الاعتراف بأنه ذكر، وبعد إقراره بذلك، تم استبعاده « من المسابقة ليستبدل بمشاركة أخرى لم يحالفها الحظ بالوصول إلى النهائيات.
وكان دياجيليف قد نجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، ونال اعجاب لجنة التحكيم. وأضاف بحسب وسائل إعلام روسية: «في البداية كان هناك حوالي 4 الاف طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أصل إلى المرحلة النهائية «.

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رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
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شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 07 فيفري 2018

شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا أليفا»، وكاد يحرز ذلك اللقب لولا اعترافه في اللحظات الأخيرة أنه رجل. وعندما وصل الشاب إلى المرحلة النهائية، أوضح أنه اتخذ قرار الاعتراف بأنه ذكر، وبعد إقراره بذلك، تم استبعاده « من المسابقة ليستبدل بمشاركة أخرى لم يحالفها الحظ بالوصول إلى النهائيات.
وكان دياجيليف قد نجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، ونال اعجاب لجنة التحكيم. وأضاف بحسب وسائل إعلام روسية: «في البداية كان هناك حوالي 4 الاف طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أصل إلى المرحلة النهائية «.

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حماس تستبعد شن الاحتلال حربا على غزة
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رجل كاد يصبح ملكــة جمــال بلاده
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شارك الشاب إيلاي دياجيليف البالغ من العمر 22 عاما في مسابقة ملكة جمال كازاختسان على أنه فتاة تدعى «أرينا...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
نعم، «ماكرون»... في ليبيا... من تونس
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